Большинство россиян проводят зимний досуг дома, смотря сериалы

Согласно опросу, 30% респондентов не считают, сколько денег у них уходит на зимний досуг. Еще 13% тратят на зимние развлечения от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, по 10% россиян выделяют на это от 1 тыс. до 2 тыс. рублей в месяц и от 6 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц, 5% — от 11 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Еще 7% тратят на зимние развлечения от 16 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц.