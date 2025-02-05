Большинство россиян пожелали продолжить работать после выхода на пенсию

По данным «Ъ», необходимость смены работы в предпенсионном возрасте становится все более очевидной. По мнению авторов доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), этому способствуют рост продолжительности жизни, а также повышение возраста и перестройка мировой экономики после пандемии коронавируса. Отмечается, что к 2046 году в России вырастет доля пожилых — почти до 27% (сейчас их 24%). К 2043 году доля старшего поколения перекроет достигнутый перед началом пенсионной реформы рекорд — 25,8%. К концу прогнозного периода (1 января 2046 года) вырастет до 26,9%, примерно на 1,5 млн человек, по сравнению с фактической оценкой на начало 2023 года.