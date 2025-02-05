Большинство россиян пожелали продолжить работать после выхода на пенсию

Более половины россиян планируют продолжить работать по достижении пенсионного возраста. К такому выводу пришли аналитики компании «Авито Работа» по результатам опроса более 7 тыс. работающих россиян. Результаты исследования имеются в распоряжении РБК Life.
Большинство (61%) планируют оставаться активными по достижении пенсионного возраста. Из них 35% намерены продолжать работать на полной занятости, 18% рассматривают возможность подработки или фриланса. 9% опрошенных планируют создать собственный бизнес на пенсии — такой вариант ответа чаще выбирали молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.
Основной мотивацией для продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию является стремление к финансовой независимости. Более половины опрошенных (54%) хотят сохранить доход, не зависящий от пенсионных выплат. Другой причиной работать в пенсионном возрасте стало желание сохранить активный образ жизни — такой вариант выбрали 39% опрошенных. Респонденты также отмечали стремление к стабильности, которое дает работа. 21% респондентов рассказали, что в работе ценят социализацию и общение с новыми людьми, а для 19% опрошенных важно идти в ногу со временем и быть в курсе новых технологий.
Женщинам чаще, чем мужчинам, важно продолжать работать, чтобы сохранять активный образ жизни и ощущать стабильность. При этом мужчины чаще отмечали, что хотели бы передать опыт и знания новому поколению специалистов.
Почти половина опрошенных (42%) готовы освоить новую профессию на пенсии. Столько же — пожелали остаться в своей сфере и не менять специальность. Самыми популярными направлениями для перехода стали онлайн-торговля (14%), IT, интернет и телеком (11%), а также искусство и сфера развлечений (11%).
Основным источником дохода на пенсии для большинства россиян станут пенсионные выплаты (63%). Однако 45% респондентов также рассчитывают на зарплату с места работы, а 29% — на заранее созданные накопления. 11% опрошенных планируют положиться на поддержку со стороны семьи.
Осенью 2024 года сообщалось, что профессия водителя-экспедитора стала лидером по числу вакансий, доступных для пенсионеров. Средняя зарплата для кандидатов на эту позицию — 109 467 ₽ за месяц работы при полной занятости. В топ самых высокооплачиваемых для пенсионеров профессий также попали профессии риелтора и упаковщика.
По данным «Ъ», необходимость смены работы в предпенсионном возрасте становится все более очевидной. По мнению авторов доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), этому способствуют рост продолжительности жизни, а также повышение возраста и перестройка мировой экономики после пандемии коронавируса. Отмечается, что к 2046 году в России вырастет доля пожилых — почти до 27% (сейчас их 24%). К 2043 году доля старшего поколения перекроет достигнутый перед началом пенсионной реформы рекорд — 25,8%. К концу прогнозного периода (1 января 2046 года) вырастет до 26,9%, примерно на 1,5 млн человек, по сравнению с фактической оценкой на начало 2023 года.