Большинство россиян поддерживают возвращение оценки за поведение в школах

Положительное мнение о данной инициативе выразили 65% родителей школьников, причем среди отцов этот показатель составляет 75%, а среди матерей — 53%. Респонденты подчеркнули, что «контроль воспитания необходим» и что «оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников», особенно в условиях «утраты авторитета учителя».
Среди педагогов поддержка идеи возвращения оценки за поведение еще выше — 85% опрошенных учителей выступают за ее внедрение. Они считают, что родителям следует «объективно воспринимать проблемы детей, так как зачастую им нужна психологическая коррекция». Также учителя отмечают, что в некоторых случаях за плохое поведение учеников следует исключать из учебных заведений.
В целом среди экономически активного населения страны 59% респондентов поддерживают данную инициативу. Superjob сообщает, что за последний год число сторонников этой меры увеличилось на 12%. Среди мужчин уровень одобрения составляет 68%, тогда как среди женщин — 50%. Более высокие показатели наблюдаются также у респондентов старшего возраста: 68% среди тех, кому более 45 лет, против 52% среди молодежи до 34 лет.
Против возвращения оценки за поведение выступают 18% опрошенных, которые считают, что это «способ давления на родителей» и «инструмент для перевода ребенка на домашнее обучение». А 23% респондентов затруднились с ответом. Опрос проводился с 19 по 21 марта во всех округах России, охватив 366 населенных пунктов и собрав мнения 1,6 тыс. человек.
Оценки за поведение в школах были отменены в конце 1980-х годов. Вопрос о возвращении оценки был поднят в прошлом году, в частности, на заседании Совета по правам человека с президентом Владимиром Путиным в декабре. Он отметил, что не был осведомлен об отмене этой оценки и добавил, что в случае ее возвращения она «должна быть равноценной с другими» и оказывать влияние на учебный процесс. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в следующем учебном году возможно возвращение этой оценки в пробном режиме.
Ранее эксперт рассказала, что сильная родительская тревога становится одним из факторов стресса у детей в конце учебного года.