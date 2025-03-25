Большинство россиян поддерживают возвращение оценки за поведение в школах

Оценки за поведение в школах были отменены в конце 1980-х годов. Вопрос о возвращении оценки был поднят в прошлом году, в частности, на заседании Совета по правам человека с президентом Владимиром Путиным в декабре. Он отметил, что не был осведомлен об отмене этой оценки и добавил, что в случае ее возвращения она «должна быть равноценной с другими» и оказывать влияние на учебный процесс. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в следующем учебном году возможно возвращение этой оценки в пробном режиме.