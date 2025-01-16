Большинство россиян отказались назвать трудоголизм болезнью

Две трети работодателей (66%) считает, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, противоположного мнения придерживается каждый пятый работодатель (21%). Ситуация изменилась за четыре года: в аналогичном исследовании, проведенном сервисом в 2021 году, 32% работодателей заявили об уверенности, что их работники должны быть готовы посвятить себя работе больше обычного.