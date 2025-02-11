Большинство россиян надеются на помощь детей в старости

Исследование «Актуальные ожидания будущих пенсионеров», проведенное НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве, показало, что большинство россиян не готовятся к тому, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию. Результаты опроса представил ТАСС.
Несмотря на то, что почти все опрошенные (99%) рассказали, что в старости хотят жить в достатке, 89% признались, что не готовятся к пожилому возрасту с финансовой точки зрения. Более половины респондентов рассказали, что надеются на помощь родственников в этот период жизни, а 43% надеются на государственную пенсию. Только чуть более четверти россиян полагаются на собственные накопления.
Помимо государственной помощи 45% россиян рассчитывают на возможность формирования личных накоплений с помощью различных финансовых инструментов. Так, 11% респондентов рассматривают возможность использования корпоративной пенсионной программы, жить на сдачу в аренду недвижимости собираются 9% респондентов, 3% планируют получать доход с ценных бумаг, а 2% — рассматривают для себя накопительное страхование.
Среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет 44% заявили, что рассматривают государственную пенсию как существенное подспорье в будущем. Также всего 26% молодых людей рассчитывают жить на пенсии на собственные сбережения.
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