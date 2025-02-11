Большинство россиян надеются на помощь детей в старости

Несмотря на то, что почти все опрошенные (99%) рассказали, что в старости хотят жить в достатке, 89% признались, что не готовятся к пожилому возрасту с финансовой точки зрения. Более половины респондентов рассказали, что надеются на помощь родственников в этот период жизни, а 43% надеются на государственную пенсию. Только чуть более четверти россиян полагаются на собственные накопления.