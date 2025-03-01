Большинство опрошенных россиянок перепродадут непонравившиеся подарки

«Результаты исследования показывают, что россиянки всё чаще оценивают подарки не только с эмоциональной, но и с практической и финансовой точки зрения. Денежные подарки воспринимаются как инструмент накопления и разумного расходования, а дорогие, но ненужные вещи — как ресурс, который можно конвертировать в более полезные приобретения, что демонстрирует высокую финансовую дисциплину, а также тренд на осознанное потребление», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.