Больше половины россиян испытывают сильный стресс на работе

«Можно смело сказать, что психотерапия влияет на человека. Исследование своих чувств, поиск новых путей удовлетворения своих потребностей, своевременное обнаружение своего дискомфорта и его причин — все это формирует новый опыт, который часто может быть фундаментально полезным во всех сферах жизни — и в работе соответственно».