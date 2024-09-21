Больше никаких переплат. В России заработали новые правила в сфере ЖКХ

С 21 сентября 2024 года начали действовать новые правила в сфере ЖКХ, связаны с процедурой поверки счетчиков, рассказал aif.ru адвокат Тимур Харди. Они будут полезны тем, кто случайно пропустил срок поверки и вынужден переплачивать за воду по нормативам.
«С сегодняшнего дня владельцы недвижимости освобождаются от обязанности предоставлять копии документов о поверке счетчиков на воду в управляющие компании и ТСЖ, — отметил эксперт. — Данные изменения можно только приветствовать. Вся информация о проведенных поверках автоматически будет передаваться в электронную систему “Аршин”, а ресурсоснабжающие организации и управляющие компании будут сами в реестре проверять актуальность данных».
Таким образом, подчеркнул эксперт, теперь собственники жилья избавлены от обязанности доказывать кому-либо исправность своих счетчиков.
«Напомню, до 21 сентября владельцы недвижимости должны были сами следить за сроками поверки приборов учета и передавать информацию в управляющие организации, иначе, расчет проводился по нормативам, что приводило к увеличению суммы платежа, — рассказал Харди. — И это притом, что большинство современных приборов учета могут исправно работать до 12 лет. То есть счетчик работает исправно, но если срок поверки пропустить, начисления за воду идут по нормативам, а это уже совсем другие цифры».
Конечно, ранее многие пропускали срок поверки и после начисления по нормативам, возникали недопонимания между потребителями и управляющими компаниями, подчеркнул адвокат.
Напомним, поверка счетчиков — это платная услуга. Бесплатно проводится лишь первичная поверка еще на заводе изготовителя. Если этого не делать, счетчик может показывать некорректные данные. Поэтому эксперты рекомендуют поверять приборы учета раз в шесть лет.