Больше никаких переплат. В России заработали новые правила в сфере ЖКХ

«Напомню, до 21 сентября владельцы недвижимости должны были сами следить за сроками поверки приборов учета и передавать информацию в управляющие организации, иначе, расчет проводился по нормативам, что приводило к увеличению суммы платежа, — рассказал Харди. — И это притом, что большинство современных приборов учета могут исправно работать до 12 лет. То есть счетчик работает исправно, но если срок поверки пропустить, начисления за воду идут по нормативам, а это уже совсем другие цифры».