«Больше не покупаю». Продавцы назвали самый опасный товар в супермаркетах

К мясному фаршу, который стоит на витринах российских супермаркетов, стоит относиться с настороженностью. Об этом aif.ru рассказала бывшая сотрудница нескольких крупнейших торговых сетей, жительница Подмосковья Татьяна Миронова (имя изменено).
«Насмотревшись на всю “подноготную” сетевых магазинов, я больше не покупаю готовый фарш, а просто беру обычное мясо и перекручиваю его в мясорубке сама, — рассказала Татьяна. — Как правило, супермаркеты запускают собственную продукцию только для того, чтобы избавиться от “неликвида”. В лучшем случае в фарш идут просто некрасивые кусочки, которые долго пролежали на витрине и заветрились, или мясо с большим количеством жил».
Но иногда в фарш могут добавлять и такие ингредиенты, которые к мясу имеют весьма косвенное отношение, уточнила собеседница.
«В ход идут кожа, куриные желудки, свиное сало, — отметила продавец. — Понятно, что откровенно протухшее мясо в фарш никто не положит — перебить этот запах будет невозможно, и его попросту не купят. Но ему находят другое применение — заливают кефиром, молоком, лимонным соком, майонезом, добавляют специи и выставляют на продажу под названием шашлыка».
Однако даже тем, кто решит покупать мясо и готовить фарш или шашлык своими силами, стоит подойти к его выбору осторожнее. Ранее сотрудники магазинов предупреждали, что кусочки не самой первой свежести «реанимируют» лимонным соком или постоянно смазывают водой, чтобы оно выглядело более блестящим и менее «лежалым». Поэтому лучше покупать мясную продукцию в герметичной вакуумной упаковке.
Ровно те же опасности кроются и во всей готовой продукции в кулинариях супермаркетов: выпечке, готовых обедах и салатах. Именно туда отправляется откровенная «просрочка».