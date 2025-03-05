«Больше не покупаю». Продавцы назвали самый опасный товар в супермаркетах

«Насмотревшись на всю “подноготную” сетевых магазинов, я больше не покупаю готовый фарш, а просто беру обычное мясо и перекручиваю его в мясорубке сама, — рассказала Татьяна. — Как правило, супермаркеты запускают собственную продукцию только для того, чтобы избавиться от “неликвида”. В лучшем случае в фарш идут просто некрасивые кусочки, которые долго пролежали на витрине и заветрились, или мясо с большим количеством жил».