Больше миллиона: на аукцион в Берлине выставили белый холст

Белоснежное полотно, которое эксперты оценили в €1−1,5 млн (~109−164 млн рублей), выставлено на аукцион Ketterer Kunst в Берлине (Германия). Об этом пишет New York Post.
Картина «General 52×52» была написана в 1970 году американским художником минималистом Робертом Райманом. Он раскрасил белой эмалью растянутый хлопок.
Райман, скончавшийся в 2019 году в возрасте 88 лет, был известен своими экспериментальными работами, выполненными преимущественно белым цветом. Многие его полотна были ранее проданы за миллионы долларов.
Белый — это не всегда цвет. Белый цвет делает видимыми свет, движение и структуру материала. Зритель получает вызов и становится творцом искусства.
Ранее рассказывали, что китайский миллиардер съел купленный на аукционе за $6 млн банан.