Больше миллиона: на аукцион в Берлине выставили белый холст

Белоснежное полотно, которое эксперты оценили в €1−1,5 млн (~109−164 млн рублей), выставлено на аукцион Ketterer Kunst в Берлине (Германия). Об этом пишет New York Post.

Картина «General 52×52» была написана в 1970 году американским художником минималистом Робертом Райманом. Он раскрасил белой эмалью растянутый хлопок.

Известно, что у художника не было формального художественного образования, прежде он был джазовым пианистом и охранником в Музее современного искусства в Нью-Йорке (США), который занялся живописью в качестве хобби.