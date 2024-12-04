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Больше миллиона: на аукцион в Берлине выставили белый холст

Американский художник Роберт Райман создал полотно в 1970 году. Сегодня эксперты оценивают его стоимость в €1−1,5 млн.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аукционный дом Ketterer Kunst

Белоснежное полотно, которое эксперты оценили в €1−1,5 млн (~109−164 млн рублей), выставлено на аукцион Ketterer Kunst в Берлине (Германия). Об этом пишет New York Post.

Картина «General 52×52» была написана в 1970 году американским художником минималистом Робертом Райманом. Он раскрасил белой эмалью растянутый хлопок.

Известно, что у художника не было формального художественного образования, прежде он был джазовым пианистом и охранником в Музее современного искусства в Нью-Йорке (США), который занялся живописью в качестве хобби.

Райман, скончавшийся в 2019 году в возрасте 88 лет, был известен своими экспериментальными работами, выполненными преимущественно белым цветом. Многие его полотна были ранее проданы за миллионы долларов.

Белый — это не всегда цвет. Белый цвет делает видимыми свет, движение и структуру материала. Зритель получает вызов и становится творцом искусства.

Симона Вихманн
эксперт аукционного дома

Ранее рассказывали, что китайский миллиардер съел купленный на аукционе за $6 млн банан.