Больше двигаться и спать. Шесть способов перестать заедать стресс

При стрессе организм сначала подавляет аппетит. Мозг включает режим «бей, беги, замри», и мы забываем о еде. Однако вскоре в кровь выбрасываются адреналин и кортизол. Первый из них заставляет сердце биться чаще, повышает давление и дает энергию. Кортизол же, основной гормон стресса, повышает уровень сахара в кровотоке и замедляет функции, которые не помогут справиться со стрессом. Когда мы успокаиваемся, гормоны возвращаются к типичным уровням и организм работает в обычном режиме. А вот если стресс хронический, реакция организма остается включенной всегда. И постоянно высокий уровень кортизола может влиять на другие гормоны, которые регулируют аппетит. В итоге при плохом настроении организм заставляет человека переедать.