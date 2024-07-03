Большая красная свинья: ученые нашли древнейший рисунок в мире

Специалисты отметили, что этот доисторический памятник на 7 тыс. лет старше предыдущего рекорда — рисунка со сценой охоты, найденной в другой пещере на территории Индонезии.

По словам археолога из австралийского Университета Гриффита Максима Обера, обнаруженное произведение впервые преодолело рубеж древности в 50 тыс. лет.