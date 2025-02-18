Большая Кавказская дорога объединит 13 туркластеров

Благодаря приоритетным кластерам, в которые потребуется вложить в общей сложности около 600 миллиардов рублей (учитываются как государственные, так и частные средства, а также те, что уже заложены инвесторами на свои проекты в границах кластеров), появится 4,7 тысячи новых качественных номеров. Функциональное наполнение этих территорий не повторяется. Большая Кавказская дорога позволит путешественнику объехать их все в рамках одной поездки и насладиться культурой и спецификой каждого региона.