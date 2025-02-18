Большая Кавказская дорога объединит 13 туркластеров

Средства на реконструкцию 117 километров — это 14 миллиардов рублей — уже заложены в государственные программы регионов с перспективой реализации до 2027 года. Основная часть дороги (794 километра) — это уже существующие трассы, отвечающие нормативным параметрам. 491 километр необходимо реконструировать. По предварительным оценкам, на это потребуется около 30 миллиардов рублей.
В чем отличие Большой Кавказской дороги от федеральной трассы Р-217 и будут ли две дороги дублировать друг друга? На эти и другие вопросы «РГ» ответила руководитель направления в компании «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ), разработавшей туристическую схему, Дарья Чигарева.
Как будут развивать на БКД туристические кластеры? Что это даст индустрии гостеприимства регионов Северного Кавказа?
Дарья Чигарева: Большая Кавказская дорога станет связующим звеном не только между живописными горными локациями и населенными пунктами, но и между 13 туристическими кластерами, предлагаемыми к развитию в рамках турсхемы «Большой Кавказ». Она разработана «ПроГород» совместно с многопрофильным консорциумом под лидерством компании «Новая Земля».
Туристический поток на Кавказ ежегодно растет, причем стремительно. Однако чаще всего гости посещают наиболее доступные локации. При этом в тени остаются десятки других мест, которые не попадают в маршруты путешественников из-за своей труднодоступности и недостаточно развитой инфраструктуры.
Чтобы исправить эту ситуацию, были сформированы кластеры — туристические территории полного цикла, в границах которых предлагается строить средства размещения, создавать развлекательную инфраструктуру. Также предусмотрено участие в их развитии местных жителей, которые смогут размещать свои товары в гастромаркетах и на стендах для продажи.
Благодаря приоритетным кластерам, в которые потребуется вложить в общей сложности около 600 миллиардов рублей (учитываются как государственные, так и частные средства, а также те, что уже заложены инвесторами на свои проекты в границах кластеров), появится 4,7 тысячи новых качественных номеров. Функциональное наполнение этих территорий не повторяется. Большая Кавказская дорога позволит путешественнику объехать их все в рамках одной поездки и насладиться культурой и спецификой каждого региона.
Ведется ли какая-то работа с инвесторами? Есть ли предварительные результаты?
Дарья Чигарева: В процессе создания туристической схемы мы активно работали с потенциальными инвесторами, чтобы учесть и их интересы. Материалы по каждому кластеру представляют собой описание полноценного инвестиционного лота, включая концепцию, планировочные решения и финансовую составляющую. Регионы могут использовать их для взаимодействия с инвесторами, участия в road-shows, демонстрациях на форумах и прочих мероприятиях. Сама схема была утверждена заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко в конце 2024 года.
Станет ли БКД альтернативой трассе Р-217 «Кавказ»? И будет ли она платной?
Дарья Чигарева: Большая Кавказская дорога основывается на трассировке уже существующих участков, используемых на сегодняшний день преимущественно местными жителями. В рамках проекта предусматривалось сохранение бесплатного проезда, однако это положение может быть пересмотрено на момент непосредственной реализации проекта. БКД не подразумевалась как полная альтернатива трассе Р-217, так как у федеральной дороги более утилитарная функция, в то время как у БКД преимущественно туристическое назначение.
Ранее сообщалось, что в государственные программы регионов на строительство 117 километров БКД заложено 14 миллиардов рублей. О каких участках идет речь?
Дарья Чигарева: Участки распределены по всей территории СКФО и относятся к различным категориям дорог. Сложно выделить наиболее крупные объекты. Но это подчеркивает, что у БКД есть и социальные задачи тоже, а именно — обеспечить лучшую связанность высокогорных населенных пунктов.
Говорилось также о необходимости реконструкции 491 километра БКД стоимостью 30 миллиардов рублей. Обсуждаются ли источники финансирования? Какая структура занимается этим вопросом?
Дарья Чигарева: Строительство и реконструкция отдельных участков дорог необходимы во всех семи регионах СКФО. Однако для создания непрерывной дороги, которая бы соединяла Большой Кавказ с Краснодарским краем и Астраханской областью, необходима комплексная работа как федеральных, так и региональных органов власти. Возможные источники финансирования обсуждаются на обоих уровнях. Также обсуждается создание проектного офиса, который мог бы курировать реализацию всей туристической схемы «Большой Кавказ».