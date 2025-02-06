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Большая часть суши может оказаться слишком жаркой для пожилых

Из-за изменения климата смертоносные волны жары становятся все более частыми. Люди подвергаются нагрузкам, превышающим пределы выносливости организма. Если температура на планете повысится на два градуса, экстремальная жара станет опасной даже для молодых, охватив территорию, сравнимую с площадью США.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

К таким выводам пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Reviews Earth and Environment. Они изучили, как экстремальная жара влияет на человеческое тело. Исследователи обнаружили резкое увеличение числа зон с небезопасными температурами. Особенно опасными регионами оказались Северная Африка и Южная Азия. Исследователи оценили не только опасные уровни жары, но и условия, при которых тело перегревается до 42 градусов за шесть часов, что делает выживание невозможным.

С 1994 по 2023 год температуры, опасные для людей младше 60 лет, фиксировались на 2% земной суши. Для тех, кто старше, этот показатель составлял уже 20%.

Если глобальное потепление достигнет 2 градусов, зоны небезопасной жары для молодежи утроятся, покрыв 6% суши. Для людей старше 60 лет это будет и вовсе треть всей планеты. По словам ведущего автора исследования, преподавателя экологической географии в Королевском колледже Лондона Тома Мэттьюса, в таких условиях даже нахождение в тени, на ветру и с достаточным уровнем гидратации может привести к смертельному тепловому удару.

Эксперты рассказали, что жара нарушает механизмы терморегуляции организма. Человек страдает от головокружения, головных болей. Могут отказать внутренние органы. При влажной погоде, когда пот не испаряется с кожи, даже относительно невысокие температуры могут убить.

Наибольшее число смертей от жары зафиксировано в Европе. Так, в 2003 году скончались более 70 000 человек, в 2022-м — 60 000, а в 2023-м — более 47 000. В Азии также зафиксировали тяжелые последствия повышения температуры, включая несколько тысяч смертей в Индии и Пакистане во время аномальной жары в 2015 году. Ученые сообщили, что количество смертей от жары в Африке «хронически снижается», но отметили экстремальную жару в Нигерии в 2024 году.

По данным ВОЗ, каждый год от жары умирает не менее 500 000 человек, но реальная цифра может быть в 30 раз выше. По словам ученых, если не сдержать глобальное потепление, климат станет опасным для жизни на значительной части планеты.

К слову, изменения погоды влияют и на психическое здоровье. Так, недавно врач сообщила, что аномально теплая зима может привести к депрессии.