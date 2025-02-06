Большая часть суши может оказаться слишком жаркой для пожилых

Наибольшее число смертей от жары зафиксировано в Европе. Так, в 2003 году скончались более 70 000 человек, в 2022-м — 60 000, а в 2023-м — более 47 000. В Азии также зафиксировали тяжелые последствия повышения температуры, включая несколько тысяч смертей в Индии и Пакистане во время аномальной жары в 2015 году. Ученые сообщили, что количество смертей от жары в Африке «хронически снижается», но отметили экстремальную жару в Нигерии в 2024 году.