Большая часть суши может оказаться слишком жаркой для пожилых

К таким выводам пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Reviews Earth and Environment. Они изучили, как экстремальная жара влияет на человеческое тело. Исследователи обнаружили резкое увеличение числа зон с небезопасными температурами. Особенно опасными регионами оказались Северная Африка и Южная Азия. Исследователи оценили не только опасные уровни жары, но и условия, при которых тело перегревается до 42 градусов за шесть часов, что делает выживание невозможным.
Если глобальное потепление достигнет 2 градусов, зоны небезопасной жары для молодежи утроятся, покрыв 6% суши. Для людей старше 60 лет это будет и вовсе треть всей планеты. По словам ведущего автора исследования, преподавателя экологической географии в Королевском колледже Лондона Тома Мэттьюса, в таких условиях даже нахождение в тени, на ветру и с достаточным уровнем гидратации может привести к смертельному тепловому удару.
Эксперты рассказали, что жара нарушает механизмы терморегуляции организма. Человек страдает от головокружения, головных болей. Могут отказать внутренние органы. При влажной погоде, когда пот не испаряется с кожи, даже относительно невысокие температуры могут убить.
Наибольшее число смертей от жары зафиксировано в Европе. Так, в 2003 году скончались более 70 000 человек, в 2022-м — 60 000, а в 2023-м — более 47 000. В Азии также зафиксировали тяжелые последствия повышения температуры, включая несколько тысяч смертей в Индии и Пакистане во время аномальной жары в 2015 году. Ученые сообщили, что количество смертей от жары в Африке «хронически снижается», но отметили экстремальную жару в Нигерии в 2024 году.
По данным ВОЗ, каждый год от жары умирает не менее 500 000 человек, но реальная цифра может быть в 30 раз выше. По словам ученых, если не сдержать глобальное потепление, климат станет опасным для жизни на значительной части планеты.
К слову, изменения погоды влияют и на психическое здоровье. Так, недавно врач сообщила, что аномально теплая зима может привести к депрессии.