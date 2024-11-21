Большая часть меда на прилавках оказалась фальсификатом. Исследование

В домашних условиях проверить качество меда можно с помощью йода. Всего одна капля поможет определить наличие крахмала, если его подмешали для нужной консистенции. Несколько капель уксуса помогут выявить наличие в составе мела: если смесь начнет пениться и набухать, велика вероятность, что мед фальсифицирован. Натуральный мед должен быть жидким: возьмите в руки баночку и покрутите немного. Качественный мед будет медленно стекать от одной стенки к другой.