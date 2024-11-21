Большая часть меда на прилавках оказалась фальсификатом. Исследование

Роскачество проверило мед 21 торговой марки и выяснило, что лишь 20% продукции соответствует обязательным требованиям законодательства. Об этом РБК Life сообщили в организации.
Признаки фальсификации
Основной проблемой продукции пчеловодства является фальсификация. Например, мед часто подменяют сахарным сиропом. Один из признаков замены — несоответствие ГОСТ по соотношению фруктозы и глюкозы. Смесью меда с сахарным сиропом оказалась продукция торговых марок «О’Кей», «Дедушкин улей», «Медовый край», «Мёдэм», «Каждый день», «Щедрый год», «Моя цена», «Своя пасека», «Пчеловод Иван Бортников».
Другим признаком фальсификата является низкое содержание пролина — это аминокислота, которая входит в состав белков всех организмов. Это говорит о том, что мед был незрелым, фальсифицирован или перегрет. Несоответствие по этому параметру выявлено в продукции торговых марок «Каждый день», «Мёдэм», «Моя цена», «О’Кей», «Пчела Ая», «Щедрый год».
Еще одним признаком названо несоответствие ботанического происхождения. Оно определяется ГОСТом по содержанию доминирующих пыльцевых зерен. Например, у липового или гречишного меда содержание пыльцевых зерен липы и гречихи должно быть не менее 30%. Недобросовестные производители указывают в маркировке один вид меда, например гречишный, а в банки заливают более дешевый мед, например подсолнечниковый.
По этому показателю несоответствие выявлено в продукции 11 торговых марок. Например, мед марки «Правильный мед» заявлен как натуральный цветочный гречишный, а в действительности это подсолнечниковый мед. Мед марки «Маркет Перекресток» заявлен как натуральный монофлорный акациевый — в действительности в нем преобладает яблоня, подсолнечник, донник и синяк.
В продукции некоторых марок выявлен канцероген оксиметилфурфурол (5-гидроксиметилфурфурол) в количестве, превышающем нормативы технического регламента. Речь идет о меде «Маркет Перекресток», «Моя цена», «Правильный мёд», «Щедрый год». Наличие канцерогена свидетельствует о нарушении технологии распускания меда и (или) условий его хранения (мед сильно перегретый).
Худшие и лучшие марки меда
Худшей продукцией исследования стали торговые марки «Мёдэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». В них специалисты нашли все перечисленные способы фальсификации.
Таким образом, из 21 торговой марки обязательным требованиям соответствуют лишь четыре.
Это вторая часть масштабного исследования меда. Первая была проведена летом 2024 года. Тогда результаты исследования показали, что товары 11 торговых не соответствуют нормативам ГОСТа по сахарам. В шести торговых марках содержание пролина оказалось нехарактерным для натурального меда. Продукция 12 торговых марок оказалась не тем медом, который заявлен на упаковке.
1 сентября 2024 года в силу вступили в силу поправки в Федеральный закон «О пчеловодстве», которые закрепили идентификационные характеристики меда. По закону, мед должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными не только российским законодательством, но и нормативными актами Евразийского экономического союза.
В домашних условиях проверить качество меда можно с помощью йода. Всего одна капля поможет определить наличие крахмала, если его подмешали для нужной консистенции. Несколько капель уксуса помогут выявить наличие в составе мела: если смесь начнет пениться и набухать, велика вероятность, что мед фальсифицирован. Натуральный мед должен быть жидким: возьмите в руки баночку и покрутите немного. Качественный мед будет медленно стекать от одной стенки к другой.