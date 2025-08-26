Естественные преграды
Планы по восстановлению болот — это не новинка, а продолжение давно принятых решений о милитаризации границ, считает военный эксперт Александр Артамонов. По его мнению, такие меры создадут серьезные проблемы для мониторинга территорий со стороны России, особенно в Карелии и на Ладоге, где узкие фьорды и проливы между островами усложнят контроль. «После Второй мировой войны гитлеровская линия обороны вновь оживает под эгидой НАТО, что свидетельствует о цикличности геополитических угроз», — добавил эксперт.
Он отметил, что тактически болота действительно являются естественным препятствием для продвижения войск. Боевые действия на Украине показали, что натовские танки, весящие в среднем на 20 тонн больше российских (54−60 тонн против свыше 80 у «Леопардов» и «Абрамсов»), проваливаются даже на мягком грунте, не говоря уже о заболоченной местности. Однако натовские генералы, по его оценке, не понимают реалий, поскольку не сталкивались с армией неограниченных возможностей и не вели крупномасштабных войн уже два поколения.
«Российская армия — это же не армия какой-то развивающейся бедной страны, где у людей есть ограниченные вооружения по техническому уровню и деньгам. Зачем нам посылать танки в болото, когда мы, проще говоря, можем спокойно нанести удары при помощи дронов или ракет? В случае атаки против России болота уне станут реальным препятствием», — заключил Артамонов.
Болота также неэффективны в зимнее время года. "Удельная нагрузка танка требует льда толщиной 70−90 см, а то и метра, и всегда есть шанс провала. Ни один полководец не рискнет техникой, предпочтя десантирование, понтоны или подавление ключевых точек. Средняя цена танка составляет $3−5 млн, никто в здравом уме не пойдет на то, чтобы утопить танк бесславно в каком-то мутном водоеме.
У Европы есть деньги на болота
Как пишет издание Politico, лидеры европейских стран вдохновились событиями 2022 года под Киевом, когда подрыв дамбы на Ирпени затормозил продвижение российских танков, превратив местность в «непроходимую жижу». После этого в НАТО задумались о восстановлении собственных болот, так как это позволит объединить два европейских приоритета, которые все больше конкурируют за внимание и финансирование.
Восстановление торфяников, осушенных в советское время, не только усиливает оборону, но и борется с климатическими изменениями. Хотя болота покрывают всего 3% поверхности планеты, они удерживают треть мирового углерода — вдвое больше, чем содержится в лесах.
Очень кстати оказался и новый закон ЕС, который требует восстановить 30% деградировавших болот к 2030 году и 50% к 2050 году. Именно поэтому восточный фланг НАТО видит в этом «беспроигрышную» меру. Ученые утверждают, что восстановление болот станет относительно дешевой и простой мерой, которая позволит одновременно достичь целей ЕС в области охраны природы и обороны.
Масштабный проект Польши по укреплению границы «Восточный щит» стоимостью €2,3 млрд, запущенный в прошлом году, уже предусматривает защиту окружающей среды, в том числе путем формирования торфяников и облесения приграничных территорий, говорится в заявлении министерства обороны страны.
Российские эксперты, включая бывшего офицера спецназа Анатолия Матвийчука, называют это «абсолютной глупостью» и финансовой махинацией. Антироссийская риторика лишь оправдывает рост военных расходов ЕС, радикализируя общество мифом о «русской угрозе».