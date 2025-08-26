Он отметил, что тактически болота действительно являются естественным препятствием для продвижения войск. Боевые действия на Украине показали, что натовские танки, весящие в среднем на 20 тонн больше российских (54−60 тонн против свыше 80 у «Леопардов» и «Абрамсов»), проваливаются даже на мягком грунте, не говоря уже о заболоченной местности. Однако натовские генералы, по его оценке, не понимают реалий, поскольку не сталкивались с армией неограниченных возможностей и не вели крупномасштабных войн уже два поколения.