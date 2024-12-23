Больничная одежда негативно сказывается на психике

Некоторые клиники требуют, чтобы пациенты в стационарах находились в предоставляемых учреждением рубашках или халатах с поясами. Ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии провели эксперимент и узнали, как больничная одежда сказывается на состоянии людей. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Ученые предложили 74 добровольцам поучаствовать в имитации процедуры поступления в лечебное учреждение и рассказать о своем самочувствии врачам. При этом первой половине участников предложили во время разговора остаться в своей одежде, а остальных попросили переодеться в больничные рубашки в виде халатов-кимоно с завязками сбоку.
Специалисты записали разговоры поступающих пациентов вместе с врачами и после их анализа выяснили, что участники в больничных халатах говорили меньше: они произнесли в среднем всего 252 слова, в то время как респонденты в своей одежде сказали 330 слов.
Также переодетые гораздо негативнее характеризовали свои переживания. Описывая эмоции, люди говорили, что испытывали неловкость, уязвимость и неуверенность. Комментируя результаты, психологи отметили, что результаты эксперимента подтверждают правильность подхода, при котором пациентам клиник разрешают оставаться в личной одежде, а переодеваться в больничную рубашку просят только при необходимости, например, перед хирургической операцией.
Также исследователи призвали руководство больниц разрабатывать дизайн одежды таким образом, чтобы она была комфортной для пациентов, не вызывала у них смущение и не ущемляла достоинство.
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