По словам политика, Украина не сможет оправиться от того, что ее территорию использовали как плацдарм для ведения войны с Россией. При этом президент Украины Владимир Зеленский «ничего не решает».
«Они (олигархи. — “Газета.Ru”) просто выбрали Украину в качестве места для ведения войны. Украинским олигархам заплатили, чтобы война могла вестись именно на этой территории Украина не оправится. Люди, которые оттуда уехали, не вернутся: они уже обосновались где-то еще. Когда они вернутся, они увидят тот ад, который там создали», — пояснил Михайлов.
25 октября депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский и его режим виновны в преступлениях против украинского народа.
Политик также напомнил о беспрецедентной насильственной мобилизации на Украине и о тяжелом положении украинских военнослужащих, которые остаются на фронте без демобилизации и ротации.