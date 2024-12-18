Болгарский Дед Мороз прилетел в страну на Су-25 вместо саней

Такой вид транспорта, как сообщили военные, новогодний персонаж выбрал из-за отсутствия снега. Чтобы Дед Коледа мог прибыть на базу быстрее, сани заменили на штурмовик.
Спутница Деда Коледы Снежанка (аналог Снегурочки) также прибыла на базу на Су-25. Ее перевозили на другом самолете, он приземлился чуть раньше, чем борт болгарского Деда Мороза.
Также на базу прибыли гномы — помощники Деда Коледы, которые, согласно поверьям, помогают ему раскладывать подарки около елок или на подоконниках в домах. Их доставили на аэродром на вертолете Agusta 109.
На аэродроме актеров встретили десятки детей.
Рождество в Болгарии называется Коледа, это один из главных семейных праздников. Оно отмечается 25 декабря, в тот же день, что и католическое Рождество.
У Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) есть программа NORAD Tracks Santa («NORAD отслеживает Санту»). Начиная с 1955 года в ее рамках отслеживается путь Санта Клауса, покинувшего Северный полюс, чтобы раздать подарки детям по всему миру. Отследить путь можно будет на сайте программы 24 декабря.
В России в 2022 году Дед Мороз приехал на открытие главной елки Белгорода на БТР. Он рассказал, что его сани застряли в лесу, но ему повезло — он встретил российских военных, которые спасли его, выделив бронемашину.