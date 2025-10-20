Популярные темы
Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи, отметил глава болгарского МИД Георг Георгиев.

Источник: Zhivko Minkov/CC0

СОФИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Болгарии заявило о готовности, если такая необходимость возникнет, предоставить воздушный коридор для самолета президента России Владимира Путина на пути в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Георг Георгиев.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», — сказал Георгиев, отвечая на вопросы Болгарского национального радио в Люксембурге. На уточняющий вопрос — предоставит ли Болгария воздушный коридор — министр поинтересовался: «Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?».

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.