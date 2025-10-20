Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», — сказал Георгиев, отвечая на вопросы Болгарского национального радио в Люксембурге. На уточняющий вопрос — предоставит ли Болгария воздушный коридор — министр поинтересовался: «Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?».