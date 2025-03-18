Болгарии русский талант: скончался народный артист России Бедрос Киркоров

Бедрос прожил очень красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына. Он был очень хорошим человеком, и очень многое Филипп перенял от него — доброту, какой-то оптимизм жизненный и талант, конечно. Талант у него точно от Бедроса. Пусть земля будет пухом этому замечательному человеку. Мы будем помнить его, а пока помним, он будет для нас живым.