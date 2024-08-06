Болезни в наследство. Офтальмолог назвала генетические заболевания глаз

Не всегда наследственные заболевания проявляются сразу же при рождении, часть из них «просыпается» гораздо позднее. Одним из таких заболеваний может являться кератоконус. Это аномалия роговой оболочки, при которой роговица теряет свою сферическую форму и начинает приобретать коническую. На сегодняшний день это заболевание достаточно хорошо диагностируется на ранних стадиях. Кроме того, существуют многочисленные эффективные способы лечения и профилактики снижения зрения, начиная с малоинвазивных манипуляций до сложных хирургических вмешательств, вплоть до пересадки роговицы.