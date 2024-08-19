Болезни древнеегипетских писцов были похожи на патологии офисных работников

Вот только офисных кресел, которые сегодня помогают провести весь день у компьютера и не сломаться пополам, у египетских писцов не было. Эти предтечи современных бухгалтеров и офисных клерков проводили время, сидя на коленях или устроившись «по-турецки», но в любом случае без опоры на руки — они были нужны, чтобы держать папирус и писчие принадлежности. В такой позе они и зарабатывали свои профессиональные заболевания, очень похожие на то, что диагностирует любой ортопед у современного офисного служащего.