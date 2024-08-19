Болезни древнеегипетских писцов были похожи на патологии офисных работников

Во времена египетского Древнего царства (2613−2181 годы до нашей эры) грамотным был всего один процент населения страны, поэтому умение записать иероглифами, насколько богаче стал фараон после очередной сделки, правители ценили очень высоко. Грамотность позволяла получить статус привилегированных госслужащих, и в египетской «табели о рангах» позиции «писарей» были весьма выгодными, по крайней мере, если судить по богатству захоронений, говорят археологи.
Вот только офисных кресел, которые сегодня помогают провести весь день у компьютера и не сломаться пополам, у египетских писцов не было. Эти предтечи современных бухгалтеров и офисных клерков проводили время, сидя на коленях или устроившись «по-турецки», но в любом случае без опоры на руки — они были нужны, чтобы держать папирус и писчие принадлежности. В такой позе они и зарабатывали свои профессиональные заболевания, очень похожие на то, что диагностирует любой ортопед у современного офисного служащего.
Посвященное болезням писцов исследование недавно появилось в журнале Scientific Reports. И вот что говорят об итогах сами авторы.
В костях писцов нашлись признаки остеоартрита, особенно в челюстном суставе, шейном отделе позвоночника, правом плече, большом пальце правой руки и коленном суставе. У них также было больше пораженных мышц и связок плечевой кости и левого бедра, чем у других людей, похороненных в некрополе Абусир. Кроме того, у писцов спустя четыре тысячелетия диагностировали «фасеточный синдром» правой лодыжки — это состояние связано с длительным сидением на корточках. (Фасетками называют соединительные суставы, «шарниры» нашего тела, благодаря которым кости хорошо двигаются. — Прим. ред.).
Изменения, обнаруженные в нижних конечностях писцов, могут быть результатом длительного сидения со скрещенными ногами или на коленях, считают антропологи.
В типичной рабочей позе писец часто писал без поддержки рук. Он сидел на полу, наклонив голову вперед и согнув позвоночник. Это меняет центр тяжести и создает нагрузку на позвоночник, затрагивая и его шейный отдел. Вероятно, это становилось причиной развития тяжелого остеоартрита челюстного сустава, поскольку эти две части скелета функционально очень тесно связаны.
Челюсти писцов испытывали нагрузку еще по одной причине. Поскольку ручек и карандашей у древних египтян не было, писали стеблем растения тростник колючий (Juncus rigidus). Писец разжевывал край стебелька, чтобы тот стал мягким и напоминал кончик кисти, а когда орудие приходило в негодность, отрезал край и снова размягчал тростник зубами. Эту нехитрую процедуру госслужащие Древнего Египта повторяли много раз за день. Такое чревато болезнями височно-нижнечелюстного сустава, который соединяет челюсть и череп. В худшем случае пациенту грозит вывих одного из этих парных суставов.
Остается лишь порадоваться, что египетских писцов обошли стороной психологические проблемы удаленной работы, такие, как «домашняя лихорадка», которая теперь у каждого второго.