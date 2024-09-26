Болезнь Паркинсона: что это и почему ее сложно диагностировать

В 1817 году британский хирург Джеймс Паркинсон написал тематическое исследование болезни, которую он назвал «дрожательным параличом» — прогрессирующего заболевания, при котором пожилые люди страдают тремором, слабостью и неспособностью контролировать свое тело. Специалист не мог выяснить причину, поэтому прекратил работу над научной статьей и попросил своих коллег продолжить ее.
Несмотря на то, что специалисты еще не пришли к причинам возникновения недуга, человечеству стало известно то, что может помочь подробнее разобраться в болезни.
В National Geographic рассказали, что это за болезнь, что ее вызывает и как ее лечат.
Что такое болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона — прогрессирующее неврологическое расстройство, чаще всего диагностируемое у взрослых в возрасте 60 лет и старше.
Ранняя фаза болезни Паркинсона протекает в легкой форме, часто оставаясь незамеченной. На этом этапе нейроны мозга начинают отмирать в базальных ганглиях — структурах вблизи центра мозга. Эти нервные клетки обычно вырабатывают дофамин (нейромедиатор, влияющий на движения и память).
По мере того, как нейроны начинают отмирать, могут поражаться нейромедиаторы, которые контролируют функции организма, такие как пищеварение и кровяное давление.
Неврологи диагностируют заболевания на основе двигательных симптомов, таких как брадикинезия (замедленные движения) и тремор.
Со временем у людей с болезнью Паркинсона могут возникать запоры, синдром беспокойных ног, тремор, слюнотечение, потеря обоняния и менее выразительное лицо.
Болезнь Паркинсона сама по себе не смертельна, однако к летальному исходу могут привести сопутствующие проблемы, такие как потеря равновесия и, как следствие, падения.
Что вызывает болезнь Паркинсона
Окончательные причины болезни Паркинсона остаются неясными. Исследования показывают, что мужчины подвергаются более высокому риску, чем женщины, но все же практически любой может быть подвержен риску развития болезни Паркинсона.
Если кто-то из семьи страдает от заболевания, у кровных родственников, по сравнению с другими людьми, риск появления болезни удваивается.
Так как ошибочные и поздно поставленные диагнозы являются обычным явлением, распространенность болезни Паркинсона оценить сложно.
Как лечат болезнь Паркинсона
Поскольку симптомы заболевания варьируются от человека к человеку, лечение тоже разнится.
Одним пациентам врачи могут назначить препараты для лечения двигательных симптомов болезни. Другим также назначаются физическая, профессиональная и логопедическая терапия, а также глубокая стимуляция мозга — хирургическая операция, которая стимулирует пораженную часть мозга для лечения тремора и некоторых других симптомов.
Болезнь Паркинсона сейчас пугает не меньше, чем во времена Джеймса Паркинсона, однако продолжающиеся исследования говорят о том, что вскоре ученые узнают о заболевании больше и смогут создать новые методы лечения.
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