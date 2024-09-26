Болезнь Паркинсона: что это и почему ее сложно диагностировать

В 1817 году британский хирург Джеймс Паркинсон написал тематическое исследование болезни, которую он назвал «дрожательным параличом» — прогрессирующего заболевания, при котором пожилые люди страдают тремором, слабостью и неспособностью контролировать свое тело. Специалист не мог выяснить причину, поэтому прекратил работу над научной статьей и попросил своих коллег продолжить ее.