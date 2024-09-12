Болезнь — не сахар. Врачи назвали лекарства, которые снизят глюкозу и вес

По словам профессора Аметова, существенный фактор риска развития заболевания — это малоподвижный образ жизни, поэтому при диабете принципиально важно снижение массы тела. Он подчеркивает, что современные препараты как раз тем и отличаются, что не просто снижают сахар, а влияют на обмен веществ. Речь идет о препаратах на основе семаглутида. Это соединение является аналогом человеческого гормона — глюкагоноподобного пептида −1 (ГПП-1), который вырабатывается в кишечнике в ответ на попадание туда пищи. Этот гормон усиливает выделение инсулина и тормозит опустошение желудка, поэтому после приема пищи уровень глюкозы повышается медленнее. Благодаря замедленному опорожнению желудка, а также влиянию медикаментов на центр аппетита в мозге насыщение наступает быстрее. В результате применения ГПП-1 снижается масса тела и уровень глюкозы. Но это еще не все. Результаты международных исследований показали, что у пациентов с сахарным диабетом препараты группы ГПП-1 снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе частоту инфарктов и инсультов.