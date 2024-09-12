Болезнь — не сахар. Врачи назвали лекарства, которые снизят глюкозу и вес

Многие врачи в последнее время говорят об эпидемии сахарного диабета. А может ли эта эпидемия коснуться лично вас или ваших близких? Как обнаружить болезнь и какие меры предпринять, если кто-то уже заболел? На эти вопросы ответили специалисты в ходе круглого стола, прошедшего в редакции «АиФ».
Нерабочий инсулин
Для начала разберемся, что это за патология. Хотя все слышали про заболевание, но немногие понимают его суть и механизмы развития. Это хроническое заболевание, при котором в крови накапливается глюкоза. Попросту говоря — тот самый сахар.
В норме глюкоза, которая попадает в кровь из пищи, должна поступать в клетки в качестве энергии. Ее транспортировку осуществляет гормон инсулин. Однако избыток глюкозы делает клетки нечувствительными к инсулину, глюкоза не может попасть внутрь клеток, она накапливается в крови. Откуда берется избыток глюкозы? Если вы едите много сладкого, мучного, при этом мало двигаетесь, то организм не успевает израсходовать энергию в виде глюкозы.
Параллельно большое количество углеводов в пище и в целом избыток калорийной еды приводит к тому, что масса тела начинает расти. Жировая ткань также снижает чувствительность клеток к инсулину, что, опять же, приводит к накоплению глюкозы. Избыток глюкозы негативно влияет не только на сами сосуды, страдают внутренние органы, в частности, зрение, сердце, а также мозг.
Риски такого развития событий возрастают после 35−40 лет. Дело в том, что с возрастом начинает замедляться обмен веществ, физическая активность, как правило, тоже снижается.
Как распознать болезнь?
В России официально почти 5 млн человек страдают сахарным диабетом. Однако в реальности число больных людей минимум вдвое больше — многие просто еще не знают о своем заболевании.
«Порядка 85% больных сахарным диабетом второго типа имеют избыточную массу тела и ожирение, — отмечает доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эндокринологии РМАНПО Минздрава России Александр Аметов. — И это значимый фактор. Это не просто история про повышенный сахар, а это про глюкозотоксичность и липотоксичность (lipos с латинского это жир — прим. ред.). Опасность повышенного уровня сахара начинается при цифрах выше, чем 6,4 ммоль/л».
О повышении глюкозы в крови может свидетельствовать ряд симптомов. К ним относятся слабость и быстрая утомляемость, снижение работоспособности, постоянное чувство сухости во рту, жажда, более частое мочеиспускание, ухудшение иммунитета и зрения, особенно у людей после 50 лет. Даже если вы обнаружили у себя только некоторые из этих симптомов, стоит сдать анализ на сахар.
Однако важно помнить, что на начальных стадиях повышения глюкозы в крови никаких изменений в самочувствии может не быть. Поэтому надежнее просто регулярно измерять уровень сахара.
Снижать и вес, и сахар
Стоит отметить, что в последние годы подход к лечению сахарного диабета изменился.
«В диабетологии за последние двадцать лет произошла эволюция, и мы сегодня говорим не про лечение диабета, а про управление сахарным диабетом, — говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава России, заведующая эндокринологическим отделением клинической больницы № 52 Татьяна Маркова. — Раньше у нас было всего два класса сахароснижающих препаратов — инсулин и сульфонилмочевинные препараты. А сегодня мы имеем сахароснижающие препараты, которые позволяют снизить массу тела и уровень гликированного гемоглобина (гемоглобин крови, соединенный с глюкозой — прим. ред.) и в конечном итоге предотвращать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, к которым ведут осложнения диабета».
По словам профессора Аметова, существенный фактор риска развития заболевания — это малоподвижный образ жизни, поэтому при диабете принципиально важно снижение массы тела. Он подчеркивает, что современные препараты как раз тем и отличаются, что не просто снижают сахар, а влияют на обмен веществ. Речь идет о препаратах на основе семаглутида. Это соединение является аналогом человеческого гормона — глюкагоноподобного пептида −1 (ГПП-1), который вырабатывается в кишечнике в ответ на попадание туда пищи. Этот гормон усиливает выделение инсулина и тормозит опустошение желудка, поэтому после приема пищи уровень глюкозы повышается медленнее. Благодаря замедленному опорожнению желудка, а также влиянию медикаментов на центр аппетита в мозге насыщение наступает быстрее. В результате применения ГПП-1 снижается масса тела и уровень глюкозы. Но это еще не все. Результаты международных исследований показали, что у пациентов с сахарным диабетом препараты группы ГПП-1 снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе частоту инфарктов и инсультов.
«Лекарства на основе семаглутида, к которым относится, в частности, “Квинсента” — это сахароснижающие препараты, которые реально показали снижение смертности больных сахарным диабетом. Это не просто влияние на сахар или снижение веса, а это кардинально меняющаяся идеология управления хроническими заболеваниями», — отмечает профессор Аметов.
Когда начинать лечение?
«Борьба с диабетом начинается как минимум на этапе увеличения массы тела, когда еще нет существенного избытка массы тела, — считает доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Татьяна Демидова. — Это первая сигнальная точка. А вторая — когда на этом фоне периодически вы уже отмечаете, что появляются повышенные концентрации глюкозы в крови».
По словам профессора, к сожалению, подавляющее число пациентов этого еще не понимает. И даже на этапе развития самого диабета врачам все равно приходится убеждать и настаивать, что надо похудеть. Причина и в том, что многим людям с этим самостоятельно справиться тяжело.
Появление доступности препаратов нового класса — агонистов ГПП-1, которые позволяют контролировать пищевое поведение, облегчают соблюдение рекомендаций врачей по диете при сахарном диабете — это очень весомое событием в медицинской среде, и очень важно наших пациентов.
Лекарства группы ГПП-1 вводятся подкожно шприц-ручкой, что облегчает инъекции и делает их практически безболезненными.