Болезнь Майкла Джексона. Наши ученые создали препарат для лечения витилиго

Если на коже уже есть очаги витилиго, при постоянном применении крема по графику, установленному врачом, они не будут разрастаться. Также средство препятствует появлению новых белых пятен. «Мировые исследования показывают, что у многих пациентов, примерно в 40−50 случаях, витилиго возвращается. Человек проходит лечение, пигментация восстанавливается, но появляется новый очаг — на том же участке кожи или другом. Крем для профилактики витилиго не даcт этому произойти», — пояснил Ломоносов.