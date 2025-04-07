Болезнь Майкла Джексона. Наши ученые создали препарат для лечения витилиго

Что такое витилиго?
Возможно, вы не слышали такого диагноза. Но почти наверняка вы видели людей с этим заболеванием. В некоторых местах кожа у них становится белой, лишенной пигмента меланина. Он просто перестает вырабатываться. У пациентов появляются новые пятна, он могут расти, увеличиваясь в размере. Болезнь часто прогрессирует.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире около 40 миллионов человек болеют хроническим витилиго. Чаще всего его диагностируют в возрасте от 8 до 25 лет. От пола и расы заболеваемость не зависит. В России витилиго встречается у 1−3 процентов людей. Болезнь не опасна, но вызывает психологический дискомфорт и снижает качество жизни.
Среди причин ученые называют нарушения работы щитовидной железы, генетическую предрасположенность, аутоиммунные процессы. Триггером могут быть, например, инфекционные заболевания, глистная инвазия, эмоциональное напряжение.
Какова суть нового препарата?
Крем с карнозином для профилактики витилиго, предотвращающий разрастание белых пятен на коже и появление новых очагов заболевания, создали в Клинике кожных болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье и Институте фармации им. А. П. Нелюбина Сеченовского Университета. О продукте, который уже прошел все необходимые испытания, aif.ru рассказывают специалисты Сеченовского Университета в преддверии Дня дерматовенеролога, который отмечают 7 апреля.
"Один из главных механизмов развития витилиго — окислительный стресс, — поясняет aif.ru профессор кафедры кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета Константин Ломоносов. — В результате определенных биохимических процессов в клетках происходит окисление, повреждается их генетический аппарат, и они разрушаются.
Именно на этот процесс влияет новый крем, разработанный на базе научно-исследовательского образовательного центра «ФАРМА-ПРЕМИУМ» Института Фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского Университета.
«В основе средства — дипептид карнозин, обладающий антиоксидантными свойствами. Кроме того, в состав эмульсии входят гиалуроновая кислота, витамин Е, аминокислота аргинин и комплекс натуральных масел — риса, льна и ши. Активные вещества защищают от окислительного повреждения кератиноциты (основные клетки эпидермиса — наружного слоя кожи) и меланоциты (клетки, вырабатывающие пигмент меланина)», рассказала aif.ru старший научный сотрудник центра «ФАРМА-ПРЕМИУМ» Виктория Грих.
Витилиго не будут разрастаться
Если на коже уже есть очаги витилиго, при постоянном применении крема по графику, установленному врачом, они не будут разрастаться. Также средство препятствует появлению новых белых пятен. «Мировые исследования показывают, что у многих пациентов, примерно в 40−50 случаях, витилиго возвращается. Человек проходит лечение, пигментация восстанавливается, но появляется новый очаг — на том же участке кожи или другом. Крем для профилактики витилиго не даcт этому произойти», — пояснил Ломоносов.
Кроме того, крем можно использовать в комплексном лечении, усиливая действие других методов, что позволяет снижать дозы лекарств, подавляющих иммунитет. Клиническая апробация, проведенная в Клинике кожных болезней им. В. А. Рахманова, показала, что цвет кожи становится ближе к естественному почти на 20 процентов.
Всего в клинической апробации приняли участие 30 человек — мужчины и женщины с разным типом кожи, рассказала aif.ru директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова. Участники наносили крем очаги витилиго два раза в день в течение трех месяцев. «Исследование показало, что крем улучшает состояние кожи пациентов и регулирует пигментацию», — отметила директор клиники.
Очевидные преимущества
Новый крем помогает разрешить проблемы, которые не удавалось решить с помощью существующих на рынке средств, сказала Грих. Так, многие средства нельзя было применять без специальных инструментальных манипуляций, возникали и осложнения из-за раздражающих кожу компонентов. Новый крем не требует специальных условий, а при его использовании не возникает побочных эффектов, как показала его апробация.
Кроме того, существующие средства с антиоксидантами, способными существенно повлиять на пигментацию кожи, дорогостоящие — стоят до нескольких тысяч рублей за 50−100 миллилитров, отметил Ломоносов. Учитывая, что человеку нужно применять такие средства длительное время, суммы получаются немалые.
«Карнозин — тоже сильный антиоксидант, но его синтезировать легче, поэтому и стоимость препарата будет гораздо меньше. Преимущество крема в том, что он гораздо сильнее, чем природные антиоксиданты, и не менее эффективен, чем другие фирменные препараты», — сказал он.
Уже зарегистрировано ноу-хау, в ближайшем будущем планируется в сотрудничестве с индустриальным партнером выпустить первую опытно-промышленную партию крема. Его можно будет приобрести в аптеках.
Фототерапия, микронилдинг и клеточные технологии
Кроме того, для лечения витилиго Клинике кожных болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета применяют и другие методы. Здесь активно занимаются этой проблемой. Помимо фототерапии, которую используют уже давно, ученые разработали несколько инновационных методов.
Среди них различные способы иммуносупрессивной терапии. Комплекс препаратов доставляют в глубокие слои кожи с помощью микронилдинга, то есть микропроколов. Это позволяет остановить гибель вырабатывающих меланин клеток, которые страдают из-за аутоиммунных процессов, происходящих при витилиго.
Также применяют клеточные технологии — готовят суспензию здоровых клеток с участка кожи пациента, где сохранена пигментация и пересаживают ее на очаги витилиго. В течение месяца кожа приобретает естественный цвет. Такую методику разработали в Клинике кожных болезней вместе с Институтом регенеративной медицины Сеченовского Университета.