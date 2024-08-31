Болезнь королей. Ученые: из-за пол-литра пива появляется патология

Новое исследование показало, что употребление пива каждый день в дозировке всего 0,5 литра может серьезно повысить риск проблем с суставами. Речь идет про подагру.
В рамках работы специалисты исследовали данные 400 тыс. человек в возрасте 37−73 лет. Срок наблюдения составил 13 лет. На их основании оказалось, что у мужчин, которые пьют пол-литра пива в день, на 60% выше риск развития подагры. У женщин же эта цифра составила 62%. Чем больше пива в рационе присутствовало, тем риск был выше.
Риск увеличивается более, чем в два раза, если в рационе присутствует 3,5 литра пива.
Исторически это заболевание более известно, как «болезнь королей». Как правило, оно характерно для мужчин среднего возраста. Считалось, что подагра — следствие переизбытка в рационе жирной пищи и алкоголя.
Сегодня, отметили исследователи, растет заболеваемость подагрой. Так, например, в Великобритании от такого заболевания страдают 1,5 млн человека, в числе основных причин его развития называют переедание и нехватку физических упражнений.
Подагра представляет собой патологию, при которой вокруг косточек и суставов скапливаются соли. Обычно речь идет про ураты. Это побочные вещества от переработки пуринов, содержащихся в большом количестве в разных продуктах питания — красном мясе, морепродуктах, алкоголе и сладких напитках.
Ученые из университета Сучжоу также отмечают риск пива в плане развития подагры. Они отмечают, что пиво и сидр могут быть опасны из-за большого количества пуринов в составе, которые затем расщепляются до мочевой кислоты.
Специалисты также дают рекомендации не использовать более шести бокалов пива в неделю, лучше меньше.
При подготовке материала использованы следующие источники: Daily Mail.