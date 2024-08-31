Болезнь королей. Ученые: из-за пол-литра пива появляется патология

В рамках работы специалисты исследовали данные 400 тыс. человек в возрасте 37−73 лет. Срок наблюдения составил 13 лет. На их основании оказалось, что у мужчин, которые пьют пол-литра пива в день, на 60% выше риск развития подагры. У женщин же эта цифра составила 62%. Чем больше пива в рационе присутствовало, тем риск был выше.