Болезнь Альцгеймера поражает мозг в два этапа

Считалось, что болезнь Альцгеймера развивается в несколько этапов, которые характеризуются гибелью клеток, воспалением и накоплением белков в виде бляшек. Теперь американские ученые выяснили, что эта форма деменции изменяет мозг всего за две фазы. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.
Специалисты изучили 3,4 миллиона ядер клеток из средней височной извилины. Это область мозга, участвующая в обработке языка и семантической памяти. Материал для изучения был забран у 84 доноров с болезнью Альцгеймера на разных стадиях.
Ученые расположили доноров по шкале прогрессирования заболевания. основываясь на количественной нейропатологии, и разработали мультимодальную карту клеток мозга. В ней отражена клеточная и генетическая хронология изменений на протяжении болезни.
Команда выявила два этапа развития болезни. На первом она медленно прогрессирует, поражая определенные типы клеток, в том числе тормозные нейроны. Все это нарушает нейронные цепи, но пока что больной не испытывает проблем с памятью.
На втором этапе увеличиваются патологические изменения, включая потерю возбуждающих нейронов и других подтипов тормозных нейронов. Эта фаза сопровождается нарушением памяти и другими симптомами, характерными при болезни Альцгеймера.
Ученые отметили, что создание мультимедийной карты клеток мозга при болезни Альцгеймера позволит лучше понять, какие популяции клеток и процессы вовлечены в развитие недуга на разных этапах. Также, по словам специалистов, результаты исследования помогут разработать новые методы диагностики и терапии нейродегенеративного заболевания. Они смогут позволить замедлить или предотвратить повреждение мозга.
Ранее ученые выяснили, что сон при свете приводит к болезни Альцгеймера.