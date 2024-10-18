Болезнь Альцгеймера поражает мозг в два этапа

Считалось, что болезнь Альцгеймера развивается в несколько этапов, которые характеризуются гибелью клеток, воспалением и накоплением белков в виде бляшек. Теперь американские ученые выяснили, что эта форма деменции изменяет мозг всего за две фазы. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.