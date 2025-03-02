Болезнь Альцгеймера быстрее прогрессирует у мужчин, выяснили ученые

Результаты показали, что у мужчин, у которых началось накопление амилоида, другие маркеры болезни Альцгеймера (такие как скопления фосфорилированного тау-белка) были более выражены. Также у мужчин наблюдалось более сильное повреждение и быстрое снижение умственных способностей, особенно визуально-пространственных навыков и исполнительных функций, включая планирование и принятие решений.