Более тысячи мертвых морских черепах выбросило на берег в Индии

Первичное вскрытие одного из трупов показало, что у него были повреждены легкие. Также у всех погибших животных были выпучены глаза. Это говорит о том, что черепахи, скорее всего, погибли от удушения и утопления. Официальное заключение о причинах смерти пока что не опубликовано.