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Более тысячи мертвых морских черепах выбросило на берег в Индии

Ученые никогда не видели такое количество черепах, выброшенных на берег.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Каждый год оливковые черепахи (Lepidochelys olivacea) собираются у берегов Индии для размножения. Самки черепах выходят на берег на пляжи, где они вылупились, чтобы отложить яйца, в то время как самцы остаются в воде.

Обычно на пляжах Ченнаи ежегодно гнездится от 100 до 150 черепах, однако в этом году на берег выбросило более тысячи мертвых самок и самцов Lepidochelys olivacea. Об этом пишет The Guardian.

Первичное вскрытие одного из трупов показало, что у него были повреждены легкие. Также у всех погибших животных были выпучены глаза. Это говорит о том, что черепахи, скорее всего, погибли от удушения и утопления. Официальное заключение о причинах смерти пока что не опубликовано.

Причины массовой гибели черепах неясны. Куппусами Сивакумар, профессор экологии Университета Пондичерри (Индия), предположил, что смерть могла наступить в том случае, если в районе гнездования животных велась ловля рыбы сетями. Так, самцы и самки, которым нужно было всплыть, могли запутаться в них и утонуть.

Коммерческие рыболовецкие суда в Ченнаи часто не соблюдают местные законы, что, вероятно. Например, в штате Тамилнад запрещено использовать траулеры в пределах девяти километров от берега, но этими правилами рыбаки обычно пренебрегают. На траулерах также должны быть установлены устройства для отпугивания черепах, но, ни у кого их нет.

После публикации информации о гибели черепах в СМИ правительство Тамилнада задержало 23 траулера, незаконно работавших в водах Ченнаи, и создало специальную оперативную группу, которая следит за лодками и кораблями в этом районе.

По словам Ювана Авеса, активиста-эколога из Ченнаи, масштабы гибели вида, который когда-то находился под угрозой исчезновения и лишь частично восстановился благодаря усилиям по сохранению, «превосходят возможности человеческого восприятия».

Ранее в Новой Зеландии спасли более 30 черных дельфинов, выброшенных на берег.