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Более трети россиян признались в шантаже на работе. Чего они добиваются

Опрос проводился среди 1920 руководителей компаний.

Источник: Freepik

Каждый третий работник в России шантажировал руководство увольнением. Половина опрошенных работодателей заявили, что относятся к манипуляторам негативно и даже готовы уволить их, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования центра «Зарплата.ру».

Опрос проводился в ноябре 2024 года среди 1920 руководителей компаний и начальников отделов в организациях в возрасте от 25 до 55 лет.

Самой распространенной манипуляцией начальством стали разговоры о личных проблемах с целью вызвать жалость — так поступают 77% опрошенных работников. К манипуляции при помощи лести прибегли 56% работников. 43% не раскрывали правды о проблемах и трудностях, говорили полуправду. Каждый третий работник (35%) шантажировал увольнением. 13% опрошенных сотрудников показывали оффер от другого работодателя.

Чаще всего с помощью манипуляций работники пытаются добиться повышения зарплаты, изменения графика работы, повышения должности. Каждый второй работодатель признался, что относится к таким манипуляциям крайне негативно и даже готов уволить сотрудника за такое поведение. У остальных респондентов снисходительное или нейтральное отношение.

Почти половина работодателей (48%) признались, что «ведутся» на манипуляцию и начинают манипулировать в ответ. 45% не потерпят такого поведения — они жестко и безапелляционно требуют прекратить манипуляции. 3% работодателей заявили, что не умеют защищаться от манипуляций. Остальные просто игнорируют такое поведение.

Ранее стало известно, что более половины (54%) опрошенных россиян не готовы снижать зарплатные ожидания для сохранения текущего места работы или ускоренного трудоустройства. В начале 2024 года этот показатель держался на уровне 48%, в третьем квартале он составлял 51%. В четвертом квартале 2024 года он впервые вырос до 54%. При этом доля тех, кто согласен на понижение зарплаты ради сохранения работы или возможности более быстрого трудоустройства, сегодня находится на историческом минимуме и составляет лишь 27%.

А недавний опрос «Ренессанс Страхования» и исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что почти половина россиян (48%) из городов-миллионников не согласятся работать при зарплате ниже 50 тыс. руб. Почти четверть россиян (22%) не согласятся на вакансию с зарплатой ниже 100 тыс. руб. При этом 67% опрошенных россиян убеждены, что зарплата, которую они получают, скорее (44%) или абсолютно (23%) не сопоставима с их собственной оценкой своих навыков.