Более трети россиян планируют работать в новогодние праздники

Из тех, кто планирует работать, 17% будут выполнять свои обычные обязанности, 12% совмещают основную работу с подработкой, а 10% полностью сосредоточатся на дополнительных заработках. Среди желающих подрабатывать 32% респондентов предпочитают искать работу поблизости от дома, что подтверждает стремление сэкономить время и силы в праздничные дни, рассказали в ТАСС.
Интересно, что 11% опрошенных планируют работать водителями, еще 11% — курьерами. В рейтинг популярных подработок также вошли администраторы (7%), аниматоры (6%), продавцы и кассиры (5%), охранники (5%), сборщики заказов (2%), строители и разнорабочие (2%), фотографы (2%), ведущие мероприятий (2%), грузчики (2%) и официанты (1%).
Большинство респондентов, планирующих подработку (80%), выбирают гибкий график, что позволяет им совмещать работу с праздниками. 17% респондентов отметили сменный график, а 3% — вахтовый метод. Таким образом, новогодние праздники становятся не только временем отдыха, но и возможностью для заработка для многих россиян.
Ранее сообщалось, какие выходные и рабочие дни ожидают россиян в январе 2025 года, какие праздничные даты ожидаются в этом месяце и насколько выгодно брать отпуск.