Более трети россиян планируют работать в новогодние праздники

Из тех, кто планирует работать, 17% будут выполнять свои обычные обязанности, 12% совмещают основную работу с подработкой, а 10% полностью сосредоточатся на дополнительных заработках. Среди желающих подрабатывать 32% респондентов предпочитают искать работу поблизости от дома, что подтверждает стремление сэкономить время и силы в праздничные дни, рассказали в ТАСС.