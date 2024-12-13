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Более трети россиян не доверяют своему руководителю: мнения экспертов

Одной из главных причин недоверия к работодателям является культура суеты. О том, как создать открытое и поддерживающее рабочее пространство, в беседе с ВФокусе Mail рассказали эксперты.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», только 37% сотрудников полностью доверяют своим начальникам, а 21% открыто выражают недоверие. В то же время 42% работников колеблются между доверием и недоверием.

Основные причины недоверия в коллективе включают в себя недостаток внимания к процессу планирования задач (34%), неэффективные решения, касающиеся интересов сотрудников (29%) и несоответствующее профессиональным стандартам поведение начальства (28%).

О корпоративной культуре

Одной из главных причин недоверия к работодателям является культура суеты, которая охватывает 77% сотрудников крупных компаний, отметила генеральный директор компаний «Лачпрофит» и «Нерудгрупп» Елена Колдаева. По ее словам, многие работодатели создают атмосферу, в которой переработки становятся нормой. «Работа в выходные и по ночам часто становится не просто ожидаемой, но и поощряемой», — говорит Колдаева. Это приводит к выгоранию сотрудников: 42% из них увольняются именно по этой причине.

Колдаева также акцентирует внимание на том, что многие руководители сами становятся примером для подражания в этом негативном контексте.

Если начальник задерживается на работе до 8−9 вечера, то у сотрудников возникает психологическое давление, мешающее им уйти раньше. Более того, обещания премий за переработки часто оказываются пустыми, что еще больше подрывает доверие.

Чтобы повысить доверие сотрудников, Колдаева предлагает несколько ключевых рекомендаций:

  • Четкое определение ролей и границ: каждый член команды должен знать свои обязанности и понимать, какую роль он играет в общем процессе.
  • Открытая и честная коммуникация: создание культуры, в которой каждый может свободно выражать свои мысли и идеи, способствует укреплению доверия.
  • Разрешение на ошибки: ошибки должны восприниматься как возможность для обучения и роста, а не как повод для наказания.
  • Создание пространства для творчества: необходимо создать условия, способствующие генерации новых идей и инициатив, что в свою очередь укрепляет доверие и вовлеченность сотрудников.

Законность рабочей деятельности

Руководители, которые совершают и одобряют незаконные действия, подрывают доверие к себе и к организации в целом. Адвокат и управляющий партнер Адвокатского бюро «Матюнины и Партнёры» Олег Матюнин в беседе с ВФокусе Mail указал на то, что недоверие может возникать из-за незаконной деятельности, в которую вовлекаются сотрудники.

Матюнин выделил несколько распространенных схем, которые могут подрывать доверие.

  • Заработная плата, состоящая из серых выплат: когда основная часть дохода формируется из премий или неофициальных выплат, это создает давление на сотрудников.
  • Несоответствие трудового договора и фактических обязанностей: например, в случаях, когда работник может выполнять задачи одной должности, но быть оформленным на другую, что создает правовую неопределенность.
  • Принуждение к работе сверхурочно и в выходные: это может вызвать недовольство и недоверие к руководству.
  • Коррупционные схемы: если работники вовлечены в незаконные действия, это может привести к потере доверия к руководству и компании в целом.

Доверие к руководству — это не просто приятный бонус, а необходимый элемент для успешной работы компании. Как показывает статистика, многие сотрудники испытывают недоверие к своим начальникам, что может быть связано как с культурой работы, так и с юридическими аспектами.

По мнению экспертов, для повышения доверия важно создавать открытую и поддерживающую атмосферу, а также соблюдать законность в отношениях с сотрудниками.

Только так можно добиться не только повышения мотивации, но и значительного вклада сотрудников в успех компании. Укрепление доверия станет основой для формирования продуктивной и инновационной корпоративной культуры, способствующей росту и развитию как сотрудников, так и самой организации.

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