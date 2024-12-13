Более трети россиян не доверяют своему руководителю: мнения экспертов

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», только 37% сотрудников полностью доверяют своим начальникам, а 21% открыто выражают недоверие. В то же время 42% работников колеблются между доверием и недоверием.
Основные причины недоверия в коллективе включают в себя недостаток внимания к процессу планирования задач (34%), неэффективные решения, касающиеся интересов сотрудников (29%) и несоответствующее профессиональным стандартам поведение начальства (28%).
О корпоративной культуре
Одной из главных причин недоверия к работодателям является культура суеты, которая охватывает 77% сотрудников крупных компаний, отметила генеральный директор компаний «Лачпрофит» и «Нерудгрупп» Елена Колдаева. По ее словам, многие работодатели создают атмосферу, в которой переработки становятся нормой. «Работа в выходные и по ночам часто становится не просто ожидаемой, но и поощряемой», — говорит Колдаева. Это приводит к выгоранию сотрудников: 42% из них увольняются именно по этой причине.
Колдаева также акцентирует внимание на том, что многие руководители сами становятся примером для подражания в этом негативном контексте.
Чтобы повысить доверие сотрудников, Колдаева предлагает несколько ключевых рекомендаций:
- Четкое определение ролей и границ: каждый член команды должен знать свои обязанности и понимать, какую роль он играет в общем процессе.
- Открытая и честная коммуникация: создание культуры, в которой каждый может свободно выражать свои мысли и идеи, способствует укреплению доверия.
- Разрешение на ошибки: ошибки должны восприниматься как возможность для обучения и роста, а не как повод для наказания.
- Создание пространства для творчества: необходимо создать условия, способствующие генерации новых идей и инициатив, что в свою очередь укрепляет доверие и вовлеченность сотрудников.
Законность рабочей деятельности
Руководители, которые совершают и одобряют незаконные действия, подрывают доверие к себе и к организации в целом. Адвокат и управляющий партнер Адвокатского бюро «Матюнины и Партнёры» Олег Матюнин в беседе с ВФокусе Mail указал на то, что недоверие может возникать из-за незаконной деятельности, в которую вовлекаются сотрудники.
Матюнин выделил несколько распространенных схем, которые могут подрывать доверие.
- Заработная плата, состоящая из серых выплат: когда основная часть дохода формируется из премий или неофициальных выплат, это создает давление на сотрудников.
- Несоответствие трудового договора и фактических обязанностей: например, в случаях, когда работник может выполнять задачи одной должности, но быть оформленным на другую, что создает правовую неопределенность.
- Принуждение к работе сверхурочно и в выходные: это может вызвать недовольство и недоверие к руководству.
- Коррупционные схемы: если работники вовлечены в незаконные действия, это может привести к потере доверия к руководству и компании в целом.
Доверие к руководству — это не просто приятный бонус, а необходимый элемент для успешной работы компании. Как показывает статистика, многие сотрудники испытывают недоверие к своим начальникам, что может быть связано как с культурой работы, так и с юридическими аспектами.
Только так можно добиться не только повышения мотивации, но и значительного вклада сотрудников в успех компании. Укрепление доверия станет основой для формирования продуктивной и инновационной корпоративной культуры, способствующей росту и развитию как сотрудников, так и самой организации.
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