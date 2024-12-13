Более трети россиян не доверяют своему руководителю: мнения экспертов

Одной из главных причин недоверия к работодателям является культура суеты, которая охватывает 77% сотрудников крупных компаний, отметила генеральный директор компаний «Лачпрофит» и «Нерудгрупп» Елена Колдаева. По ее словам, многие работодатели создают атмосферу, в которой переработки становятся нормой. «Работа в выходные и по ночам часто становится не просто ожидаемой, но и поощряемой», — говорит Колдаева. Это приводит к выгоранию сотрудников: 42% из них увольняются именно по этой причине.