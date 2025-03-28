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Более трети российских мужчин считают, что бюджет в паре должен быть общим

Более 60% опрошенных женщин в России считают, что мужчина должен зарабатывать больше. В то же время 35% мужчин придерживаются мнения, что важнее общий бюджет, а не разница в доходах.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

К тому же, 34% мужчин не против, если их партнерша будет зарабатывать больше, тогда как среди женщин только 13% разделяют эту точку зрения. Более того, 51% мужчин заявили, что гордились бы высоким доходом своей спутницы, в то время как 37% не видят в этом проблемы, а лишь 10% испытывают неловкость.

Женщины чаще ощущают смущение из-за финансового превосходства. Большинство (76%) из них сталкивались с ситуациями, когда их зарплата превышала доход мужчины, и почти половина (47%) чувствовала себя некомфортно в таких отношениях. Лишь 29% не испытывали никаких трудностей.

Исследование также показало, что 88% мужчин продолжат общение с женщиной, узнав о ее высоком доходе на ранних этапах знакомства. Однако женщины более требовательны: если мужчина зарабатывает меньше, 62% из них готовы дать шанс отношениям, если мужчина проявляет ухаживание, в то время как 25% сразу прекращают общение с менее обеспеченным партнером.

Что касается финансовых обязательств, 79% женщин уверены, что платить должен мужчина, даже если у него меньше денег. Мужчины разделились в этом вопросе: 46% согласны с таким подходом, а 46% выступают за равное распределение расходов.

Если женщина зарабатывает больше, 66% мужчин считают справедливым помогать ей с домашними делами. Однако треть из них считает, что размер дохода не должен влиять на распределение бытовых обязанностей. Женщины имеют схожую точку зрения: 61% ожидают помощи по дому от партнера с меньшим доходом, а 39% не связывают финансовые аспекты с бытовыми обязанностями, как отметили эксперты.

Ранее эксперты рассказали о способах построения доверительных отношений в паре.