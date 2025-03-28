Более трети российских мужчин считают, что бюджет в паре должен быть общим

К тому же, 34% мужчин не против, если их партнерша будет зарабатывать больше, тогда как среди женщин только 13% разделяют эту точку зрения. Более того, 51% мужчин заявили, что гордились бы высоким доходом своей спутницы, в то время как 37% не видят в этом проблемы, а лишь 10% испытывают неловкость.