Более полувека предсказаний. Синоптик Вильфанд — о климате, ИИ и отдыхе

Вся методология прогнозирования базируется на строгих законах, которые существуют на нашей планете. И может показаться, что если мы будем изучать очень детально всю атмосферу, океан, стратосферу и так далее, и максимально точно описывать все процессы, то можно будет научиться прогнозировать погоду на достаточно длительный срок. Однако это не так. Атмосфера — это совершенно необычная субстанция. В ней существуют случайные процессы, или, как их называют в науке, — стохастические процессы. В атмосфере всегда будет присутствовать неопределенность, которая не позволяет даже теоретически прогнозировать погоду в деталях пространства и по времени более чем на две недели. То есть когда-нибудь в будущем можно будет знать точный прогноз, с температурой и осадками, на 14 или 15 дней. Есть оптимисты, утверждающие, что даже на 18. Но дальше даже в теории невозможно. Только если обращаться к каким-нибудь неведомым силам, к шаманизму. Кстати, я к этому отношусь с большим уважением. Люди, которые умеют общаться с небесными силами, с земными, с подземными — это другое дело (улыбается). Я говорю сейчас о науке. Природа такова, что ни сейчас, ни через миллион лет, 100% успешности прогноза быть не может.