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Более половины выпускников на каникулах продолжат готовиться к ЕГЭ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Порядка 56% родителей 11-классников сообщили, что новогодние каникулы их детей будут посвящены подготовке к ЕГЭ. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Каникулы не для отдыха и у 11-классников: большинство их родителей уверяет, что первая декада января будет посвящена подготовке к ЕГЭ», — говорится в результатах исследования.

44% родителей отметили, что их ребенок достаточно мотивирован и будет готовиться к экзаменам без напоминаний. Заставлять 11-классников заниматься подготовкой к ЕГЭ во время каникул будут 12% опрошенных.

При этом треть родителей (33%) считают, что в январские каникулы можно отдохнуть, они не будут настаивать, чтобы их дети продолжали готовиться к ЕГЭ.

Опрос был проведен во всех округах России с 20 по 25 декабря 2024 года среди 500 родителей 11-классников, планирующих сдавать ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 23 июня. С 23 мая по 11 июня пройдут экзамены, 16 — 20 июня и 23 июня определены резервными днями сдачи. 3 и 4 июля станут днями пересдач.