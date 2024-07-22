Более половины видов деревьев в королевском саду Кью могут погибнуть

Более половины видов деревьев в Королевском ботаническом саду Кью могут погибнуть из-за изменения климата. В результате засухи 2022 года ботанические сады потеряли 400 деревьев, что подтолкнуло ученых к проведению более детального анализа возможных потерь в ближайшие десятилетия. Результаты исследования публикует The Guardian.
Королевский ботанический сад Кью, расположенный на юго-западе Лондона, является крупнейшей ботанической коллекцией в мире. Однако многие растения могут погибнуть из-за климатических изменений. Исследователи решили создать карту климатических рисков для деревьев, чтобы оценить возможные потери, вызванные изменением погодных условий. Результаты показали, что половина из 11 тыс. деревьев в садах находится под угрозой.
Значительная часть посадок Кью была произведена более 100 лет назад, когда грядущие климатические изменения не принимались в расчет. Предполагалось, что климат в этом регионе будет оставаться стабильным для деревьев, которым необходима влажная почва.
Исследователи выяснили, что более 50% видов деревьев могут стать уязвимыми к 2090 году, при этом 45% окажутся на границе своего ареала, а 9% — за его пределами, исходя из среднегодовой температуры.
При этом деревья, произрастающие в более жарком европейском климате, такие как дубы, могут быть более устойчивыми к изменению климата, чем местные английские дубы. А вместо уязвимых деревьев в садах Кью могут высадить более теплолюбивые и устойчивые виды.
Ричард Барли, директор садов Кью, отметил также важность разнообразия растений в городских ландшафтах, чтобы смягчить последствия изменения климата. Он также напомнил, что деревья играют ключевую роль в охлаждении территории и обеспечении тени во время сильной жары.
Ранее во Флориде (США) зафиксировали первое локальное вымирание вида, связанное с повышением уровня моря. На острове Ки-Ларго (входит в архипелаг Флорида-Кис) исчез древовидный кактус Pilosocereus millspaughii. Теперь Pilosocereus millspaughii в естественной среде обитания можно встретить только на нескольких отдаленных островах в Карибском бассейне, на севере Кубы и на Багамских островах.