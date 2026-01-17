Более половины украинцев выступили против ухода ВСУ из Донбасса

Вывод ВСУ с территории Донбасса сейчас является одним из самых проблемных моментов мирного урегулирования украинского конфликта. На этом шаге настаивает Россия, однако Киев с ним не согласен. Президент Украины в конце 2025 года объяснял, что это противоречит законам Украины, а Киев не может «потерять» 300 тысяч граждан. Также Зеленский рассказал, что предложение о выводе ВСУ из Донбасса не получит одобрения на референдуме и против такого исхода выступают 85% граждан.