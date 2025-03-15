Более половины россиянок считают, что муж должен зарабатывать больше жены

Так, 52% участников исследования считают, что в современном обществе роль добытчика по-прежнему должна принадлежать мужчине. Он должен обеспечивать супругу и детей, а также оказывать поддержку пожилым членам семьи, беря на себя основную финансовую нагрузку. Хотя женщины также могут работать, респонденты полагают, что им не обязательно зарабатывать большие суммы.
При этом 47% респондентов полагают, что мужчинам вовсе не обязательно иметь высокий доход, чтобы быть счастливыми. Они считают, что если семья крепкая, брак основан на любви, супруги способны находить компромиссы по повседневным вопросам и у них достаточно средств для удовлетворения основных потребностей, то не имеет значения, кто из партнёров зарабатывает больше или меньше.
«Не важно, кто сколько зарабатывает. Это всё для семьи. Если это кого-то напрягает, сложите оба заработка и разделите пополам, получится одинаково», — отметила участница опроса.
А ранее Life.ru узнал, что почти половина российских женщин удовлетворены своим доходом и не ощущают необходимости в дополнительных источниках заработка. По данным опроса, 36% респонденток активно ищут новые способы увеличения дохода, тогда как 17% намерены воспользоваться банковскими продуктами для достижения этой цели. Кроме того, 51% женщин в России уже вложили средства в депозиты.