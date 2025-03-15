Более половины россиянок считают, что муж должен зарабатывать больше жены

При этом 47% респондентов полагают, что мужчинам вовсе не обязательно иметь высокий доход, чтобы быть счастливыми. Они считают, что если семья крепкая, брак основан на любви, супруги способны находить компромиссы по повседневным вопросам и у них достаточно средств для удовлетворения основных потребностей, то не имеет значения, кто из партнёров зарабатывает больше или меньше.