Более половины россиян отказывались от работы из-за низкой зарплаты

22% признались, что им не понравились рабочие задачи, поэтому они и отказались от вакансии. 20% говорили «нет» потенциальному работодателю из-за отношения к самой компании. 18% не стали скрывать, что их навыки не соответствовали обязанностям. Для 17% причиной для отказа стали сомнения в том, что они смогут поладить с руководителем. 8% просто передумали менять работу, «а 7% получали другое, более удачное предложение», добавили в публикации.