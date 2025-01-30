Более половины россиян отказывались от работы из-за низкой зарплаты

Более половины принявших участие в опросе «Работы.ру» россиян (52%) заявили, что отказывались от предложения о работе после успешного собеседования из-за низкой зарплаты, пишет «Прайм».
43% респондентов решили отказаться от предложения о найме из-за дальней дороги. 38% сделали выбор в пользу более привлекательного предложения от другой фирмы.
Опрос проходил в январе 2025 года, в исследовании приняли участие 3,5 тыс. человек из всех регионов России. «Данные о погрешности не приводятся», — добавили в агентстве.
22% признались, что им не понравились рабочие задачи, поэтому они и отказались от вакансии. 20% говорили «нет» потенциальному работодателю из-за отношения к самой компании. 18% не стали скрывать, что их навыки не соответствовали обязанностям. Для 17% причиной для отказа стали сомнения в том, что они смогут поладить с руководителем. 8% просто передумали менять работу, «а 7% получали другое, более удачное предложение», добавили в публикации.
19% участников опроса никогда не отказывались от предложенной работы, 23% респондентов отказывались от вакансии очень редко, 15% отвергали предложение о работе редко, 34% поступали так иногда, а 7% — часто. 2% заявили, что отказывались от вакансии после успешного собеседования очень часто.
9% участников опроса признались, что сами очень часто сталкиваются с отказами по вакансии. 17% часто попадают в такую ситуацию, а 30% — иногда. 14% редко получали подобную обратную связь, а 15% — очень редко. 15% никогда не получали отказов от возможных работодателей.
Согласно опросу, проведенному аналитиками портала «Работа России» (информационная система Роструда) среди более 4 тыс. пользователей, главными трендами на рынке труда в 2024 году стали гибридный формат работы (такой ответ выбрали 31,8% респондентов), постоянное повышение квалификации (30,2%) и рост количества самозанятых (18,9%).
По данным опроса «Работы.ру» за июнь 2024 года, 32% респондентов считают, что семья и родные важнее карьерного роста. Только 3% назвали в качестве приоритета работу. В числе тех, кто отдает предпочтение семье, 39% мужчин и 27% женщин. Всего в опросе участвовали свыше 3,6 тыс. респондентов среди экономически активного населения России старше 18 лет.