Более половины россиян не чувствуют никакого воздействия кофе

Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail и Здоровье Mail
Для начала аналитики решили узнать, как респонденты относятся к кофе. Результаты исследования показали, что 78% респондентов любят этот напиток, а каждый десятый (11%) относится к нему нейтрально. Еще 5% выбирает вместо него что-то другое. Из тех, кто любит кофе, 55% пьют 1−2 чашки в день, 26% — 2−3 чашки, для 14% норма составляет 3−5 чашек. Еще 5% выпивают в день более 5 кружек тонизирующего напитка.
По словам врача-эндокринолога, диетолога Ecofamily Clinic Натальи Ковалевой, рекомендуемая норма потребления кофеина составляет около 400 мг в день. Это примерно четыре чашки эспрессо. Важно помнить, что некоторые люди могут быть чувствительны к кофеину и им следует ограничить его потребление, отметила Наталья Ковалева.
«Что касается моего мнения, я ограничиваю кофе моих пациентов до 2 чашек в день», — уточнила диетолог.
Если говорить о времени потребления напитка, 6 из 10 респондентов, 60%, готовы пить его в любое время дня. 40% делают это только утром. При этом чуть больше половины участников опроса, 55%, не чувствуют никакого воздействия от кофе. 43% замечают тонизирующий эффект, а 2% после него хочется спать.
Диетолог пояснила, что кофе содержит кофеин, который является стимулятором центральной нервной системы. Он блокирует аденозин, нейромедиатор, вызывающий сонливость, и увеличивает уровень энергии и внимания. Именно утренний прием кофе помогает проснуться и начать день активно. Вечернее употребление может нарушить цикл сна и вызывать бессонницу. Причем больше всего кофеина в продукте светлой обжарки. Далее следуют кофе средней и темной обжарки.
Если вы хотите получить мгновенный заряд энергии, лучше всего выбрать кофе светлой обжарки.
Многие слышали, что кофе вызывает привыкание. Однако опрос показал, что зависимость от напитка ощущают далеко не все. Так, 85% респондентов чувствует себя нормально, если не выпьют чашку этого ароматного напитка. 15% без кофе испытывают стресс и не могут проснуться. 65% не считают себя зависимыми от напитка, 24% ощущают зависимость, 10% затруднились с ответом.
Также опрос показал, что 52% чаще пьют кофе дома. Далее следуют кофейни и улица (то есть «кофе с собой»). Оба варианта набрали по 2%. Для 44% нет разницы, где именно пить кофе.
Помимо этого, пользователей спросили об их вкусовых предпочтениях. Оказалось, 62% пьет молотый кофе. Каждый пятый (20%) — выбирает растворимый. Для 19% этот пункт не имеет значения. Интересно, что 44% добавляют в свой кофе молоко, 29% любят черный кофе, 12% не добавляют в свой напиток ничего, 12% пьют любой кофе, а еще 2% предпочитают пить напиток с лимоном.
Кроме того, оказалось, что примерно половина опрошенных (47%) никогда не пьет кофе с сахаром, 39% предпочитает пить сладкий кофе, а у 14% нет выраженных предпочтений. Еще 66% не считают марку кофе чем-то важным при выборе напитка и ориентируются больше на свой вкус. 34% считают себя кофеманами, а потому марка для них имеет значение.
Черный кофе без добавления сахара и сливок считается одним из самых низкокалорийных напитков, отмечает Наталья Ковалева. Некоторые исследования также показали, что полифенолы, содержащиеся в кофе, могут помогать сбрасывать вес. Раф кофе и подобные разновидности с обилием сливок и сахара являются высококалорийными и не подходят для диеты.
При этом кофе с молоком или сливками может стать хорошим источником белка, витаминов и минералов, особенно кальция. Также молоко, по словам Ковалевой, добавленное в кофе, смягчает или нейтрализует некоторые свойства напитка. Например, черный кофе стимулирует повышенное выделение соляной кислоты в желудке, поэтому он противопоказан при гастрите и других желудочных заболеваниях. Молоко нейтрализует этот эффект. Но при этом бодрящий и возбуждающий эффект у кофе с молоком ниже, чем у черного кофе.
Эндокринолог рассказала, что долгое время напиток считали вредным для здоровья, однако последние исследования доказывают обратное. Так, ученые обнаружили возможную связь между любовью к этому напитку и снижением смертности. Умеренное потребление кофе может дать некоторую защиту от болезни Паркинсона, Альцгеймера, диабета 2 типа, заболеваний печени, включая рак печени, сердечного приступа и инсульта, а также некоторых других заболеваний. А еще напиток снижает риск депрессии, улучшает память, помогает сохранить мышечную ткань и даже обладает обезболивающим эффектом.
Потенциальные риски при употреблении кофе в основном связаны с высоким содержанием кофеина в напитке, который может временно повышать артериальное давление. Однако и тут есть интересные нюансы. Исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих кофе, риск развития гипертонии ниже. Вместе с тем важно отметить, что эти эффекты наблюдаются у здоровых людей и могут отличаться у тех, кто уже страдает от высокого давления. Поэтому людям с высоким давлением стоит употреблять кофе с осторожностью, предостерегает диетолог.