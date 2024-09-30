Более половины россиян не чувствуют никакого воздействия кофе

При этом кофе с молоком или сливками может стать хорошим источником белка, витаминов и минералов, особенно кальция. Также молоко, по словам Ковалевой, добавленное в кофе, смягчает или нейтрализует некоторые свойства напитка. Например, черный кофе стимулирует повышенное выделение соляной кислоты в желудке, поэтому он противопоказан при гастрите и других желудочных заболеваниях. Молоко нейтрализует этот эффект. Но при этом бодрящий и возбуждающий эффект у кофе с молоком ниже, чем у черного кофе.