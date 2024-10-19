Более 80% опрошенных россиян отметили, что квадробинг не интересен их детям

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 32% россиян считают, что на увлечение детей квадробингом не стоит обращать внимания, 85% отметили отсутствие интереса у их детей к подобному увлечению. Об этом свидетельствуют результаты подготовленного для ТАСС исследования сервиса по поиску работы Superjob.
Опрос был проведен с 14 по 18 октября во всех округах России.
«Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания. 28% наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 14% — штрафы для родителей, 9% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. Согласно опросу, 85% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете», — говорится в результатах исследования.
Среди детских увлечений родителей больше всего беспокоят компьютерные игры (22%) и зависимость от смартфона (18%). У 45% опрошенных нет опасений о хобби детей.
Что же касается взрослых квадроберов, то 36% россиян считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 32% предлагают не обращать на них внимания, а 8% советуют привлекать их к общественным работам.
Что говорят эксперты о квадробинге
Психолог семейного центра «Ориентир» столичного департамента труда и соцзащиты населения Анна Гращенкова отмечала ТАСС, что чаще всего квадробинг — это просто игра, где дети воображают себя кошками или собаками, живущими в своих волшебных мирах. Бить тревогу стоит, если ребенок начинает путать игру и реальность, заметила она. Директор Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, кандидат психологических наук, профессор Татьяна Сахарова в разговоре с агентством обращала внимание на то, что субкультура квадроберов не просуществует долго, если ее не превратят в маркетинг. А вот ее радикальный запрет может вызвать обратный эффект. Говоря о содержательных опасностях субкультуры квадроберов, кандидат психологических наук отметила отказ от личности в человеке и стирание границ между реальным поведением и имитацией.
Квадробинг — вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.