Более 80% опрошенных россиян отметили, что квадробинг не интересен их детям

Психолог семейного центра «Ориентир» столичного департамента труда и соцзащиты населения Анна Гращенкова отмечала ТАСС, что чаще всего квадробинг — это просто игра, где дети воображают себя кошками или собаками, живущими в своих волшебных мирах. Бить тревогу стоит, если ребенок начинает путать игру и реальность, заметила она. Директор Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, кандидат психологических наук, профессор Татьяна Сахарова в разговоре с агентством обращала внимание на то, что субкультура квадроберов не просуществует долго, если ее не превратят в маркетинг. А вот ее радикальный запрет может вызвать обратный эффект. Говоря о содержательных опасностях субкультуры квадроберов, кандидат психологических наук отметила отказ от личности в человеке и стирание границ между реальным поведением и имитацией.