Более 70% зумеров любят вечеринки и музыку прошлых лет

Аналитики выяснили, что для молодых людей интерес к другому времени связан с возможностью прикоснуться к атмосфере без цифрового шума. Например, для 82% старые тренды кажутся уютными, для 65% вещи прошлых лет выглядят более стильно, чем современные, а 42% уверены в их качестве. Также их интересует прошлое, потому что они хотят понять, как жили их родители (42%) и прикоснуться к культуре (35%). Почти каждый пятый зумер (17%) использует старые вещи, чтобы выделиться среди сверстников.