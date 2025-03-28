Более 70% зумеров любят вечеринки и музыку прошлых лет

«Молодежь охотно заимствует элементы ушедших эпох: 71% увлекаются музыкой и вечеринками прошлых лет, 59% носят одежду в стиле 80-х, 90-х и нулевых, а 53% смотрят старые фильмы. Даже технологии ретро находят отклик: 52% используют пленочные фотоаппараты, 25% выбирают винтажные гаджеты, а 18% слушают винил», — говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что для молодых людей интерес к другому времени связан с возможностью прикоснуться к атмосфере без цифрового шума. Например, для 82% старые тренды кажутся уютными, для 65% вещи прошлых лет выглядят более стильно, чем современные, а 42% уверены в их качестве. Также их интересует прошлое, потому что они хотят понять, как жили их родители (42%) и прикоснуться к культуре (35%). Почти каждый пятый зумер (17%) использует старые вещи, чтобы выделиться среди сверстников.
Представители поколения Х — родившиеся в период 1965—1980-х годов — в свою очередь не изменяют привычкам. Например, они хранят бумажные фотографии или смотрят старые любимые фильмы. Но вместе с тем, каждый третий представитель этого поколения считает, что современные технологии подходят для всех возрастов. Так, 79% опрошенных ценят удобство новых технологий, 61% стремятся лучше понять своих детей и внуков, а 56% просто любопытны к трендам.
«Границы между поколениями уже не просто стираются — они переписываются заново. Зумеры вдохновляются прошлым, а поколение “икс” уверенно осваивает технологии будущего. В результате привычные теории поколений теряют свою предсказуемость, а маркетологам приходится заново искать работающие подходы. Теперь недостаточно механически обращаться к ностальгии — важно понимать, что действительно резонирует с аудиторией», — прокомментировал СЕО Calltouch Артур Саркисян.