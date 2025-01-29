Более 70% руководителей в России испытывают нехватку специалистов

Свыше 70% российских руководителей столкнулись с нехваткой квалифицированных специалистов, что подталкивает их к нестандартным решениям в найме. Исследование выявило, что управленцы все чаще обращаются к кандидатам без опыта, специалистам из смежных областей и студентам, чтобы восполнить кадровый дефицит в своих компаниях.