Более 70% руководителей в России испытывают нехватку специалистов

Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску работы «Зарплата.ру» совместно с аналитиками IT-колледжа Хекслет, 74% российских руководителей заявляют о наличии острой (26%) или умеренной (48%) нехватки квалифицированных специалистов в своих отраслях, передают Известия.
Для решения этой проблемы многие руководители прибегают к найму сотрудников без опыта работы (52%), предлагают вакансии специалистам из смежных областей (38%) или принимают на работу студентов (30%).
При отборе кандидатов более половины респондентов (57%) всегда учитывают их образовательный уровень. Наиболее важными факторами квалификации соискателей, по мнению управленцев, являются наличие дополнительных стажировок и практики во время учебы (51%), уровень образования (48%), а также соответствие образовательной программы требованиям вакансии (47%). Престиж учебного заведения играет меньшую роль и учитывается лишь 20% опрошенных.
Интересно, что 61% респондентов считают, что образование не является решающим критерием при выборе кандидата, а только 22% принимают решение о найме, основываясь в основном на уровне образования соискателя.
Также 60% руководителей положительно относятся к выпускникам средних специальных учебных заведений, 36% — нейтрально, а более четверти (28%) не видят значительной разницы между выпускниками вузов и ссузов. При этом 67% опрошенных готовы взять на работу специалиста со средним специальным образованием, если он продемонстрирует хорошие результаты на собеседовании.
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