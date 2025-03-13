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Более 70% россиян положительно относятся к новым регионам

По данным опроса ВЦИОМ, более 70% россиян положительно относятся к вхождению Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. В частности, 74% респондентов выразили свою поддержку этому событию, а 50% отметили, что гордятся этим фактом.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Опрос, проведенный 1 марта текущего года, показал, что три четверти участников положительно оценили воссоединение новых регионов с Россией. Кроме того, 10% опрошенных заявили, что испытывают восхищение от этого события.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» охватил 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. При этом предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне назвали главным критерием успешной карьеры удовольствие. Почти 50% опрошенных считают, что достигли успеха в карьере.