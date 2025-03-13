Более 70% россиян положительно относятся к новым регионам

По данным опроса ВЦИОМ, более 70% россиян положительно относятся к вхождению Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. В частности, 74% респондентов выразили свою поддержку этому событию, а 50% отметили, что гордятся этим фактом.