Более 70% россиян положительно относятся к новым регионам

Опрос, проведенный 1 марта текущего года, показал, что три четверти участников положительно оценили воссоединение новых регионов с Россией. Кроме того, 10% опрошенных заявили, что испытывают восхищение от этого события.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» охватил 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. При этом предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее россияне назвали главным критерием успешной карьеры удовольствие. Почти 50% опрошенных считают, что достигли успеха в карьере.