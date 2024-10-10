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Более 70% россиян нужны три выходных в неделю

По данным сервиса «Работа.ру» и «Подработка», 74% россиян нуждаются в трёх выходных днях в неделю. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Источник: Freepik

Согласно результатам исследования, почти каждый пятый россиянин (18%) доволен своим графиком и считает, что выходных хватает. 3% участников уверены, что выходных и праздничных дней в производственном календаре слишком много.

79% респондентов заявили, что свободных от работы дней не хватает, и пояснили, сколько выходных в неделю считают оптимальным вариантом.

«1% опрошенных достаточно одного выходного дня, 17% отметили вариант “Два выходных”. Большинство респондентов (74%) проголосовали за три выходных. А 8% участников исследования нужно более трёх дней отдыха в неделю», — говорится в исследовании.

Ранее было опубликованы результаты исследования, согласно которым более 70% россиян борются с ленью на работе.