Более 70% россиян нужны три выходных в неделю

Согласно результатам исследования, почти каждый пятый россиянин (18%) доволен своим графиком и считает, что выходных хватает. 3% участников уверены, что выходных и праздничных дней в производственном календаре слишком много.
79% респондентов заявили, что свободных от работы дней не хватает, и пояснили, сколько выходных в неделю считают оптимальным вариантом.
«1% опрошенных достаточно одного выходного дня, 17% отметили вариант “Два выходных”. Большинство респондентов (74%) проголосовали за три выходных. А 8% участников исследования нужно более трёх дней отдыха в неделю», — говорится в исследовании.
Ранее было опубликованы результаты исследования, согласно которым более 70% россиян борются с ленью на работе.