Более 60% россиян уверены, что будущее будет лучше настоящего

«Россия — страна оптимистов: две трети наших сограждан уверены, что будущее будет лучше настоящего (66%). Эта точка зрения доминирует во всех поколениях (58−69%), среди мужчин и женщин (63% и 68% соответственно), жителей сел и городов, как больших, так и маленьких (62−68%). Обратного мнения придерживаются 23% опрошенных, в том числе 13% полагают, что будущее будет таким же, как настоящее, а 10% — что оно будет хуже», — говорится в результатах исследования.
Оказалось, что для многих будущее связано с личными планами и целями, такими как покупка жилья или получение образования. 39% опрошенных говорят о будущем в контексте своих жизненных задач. Чаще всего об этом говорят женщины и миллениалы, которые акцентируют внимание на ближайших перспективах.
Более 20% респондентов рассматривают будущее в более широком масштабе: они думают о том, как изменится жизнь в их городе или стране. Это чаще всего представители реформенного поколения.
Есть и те, кто не может четко представить свое будущее — 17% респондентов считают его неопределенным и далеким, что может быть связано с социальной нестабильностью и отсутствием ясных ожиданий.
Немногим более 6% россиян связывают будущее с фантастическими образами, такими как космические путешествия и новые технологии. Это чаще всего молодежь, которая мечтает о прогрессе и инновациях. А 17% опрошенных затруднились ответить на вопрос о будущем. Это касается как представителей молодого, так и старших поколений.
Скоро придет стабильность
Россияне связывают свое будущее с благополучием и стабильностью. Среди популярных ассоциаций — уверенность в завтрашнем дне, благосостояние, доступное образование и медицина. Однако некоторые респонденты также выражают страхи, связанные с экономическими проблемами и неопределенностью.
К тому же, 17% считают, что оно уже наступило, а 12% ожидают его в ближайшие дни. Около 30% полагают, что ждать осталось недолго — до десяти лет. В целом, большинство россиян не откладывают свои мечты далеко.
Что касается общества будущего, респонденты надеются на развитие социальных ценностей, таких как доброта и взаимопонимание. Также ожидается рост грамотности и новых технологий. Однако некоторые видят и возможные проблемы, такие как социальное расслоение и агрессивность.
Ранее специалисты выяснили, как россияне планируют изменять свою карьеру в 2025 году. В опросе приняли участие более 3 500 пользователей из разных регионов страны.