Более 60% россиян уверены, что будущее будет лучше настоящего

«Россия — страна оптимистов: две трети наших сограждан уверены, что будущее будет лучше настоящего (66%). Эта точка зрения доминирует во всех поколениях (58−69%), среди мужчин и женщин (63% и 68% соответственно), жителей сел и городов, как больших, так и маленьких (62−68%). Обратного мнения придерживаются 23% опрошенных, в том числе 13% полагают, что будущее будет таким же, как настоящее, а 10% — что оно будет хуже», — говорится в результатах исследования.