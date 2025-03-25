Более 60% россиян смогли добиться повышения зарплаты активными действиями

50% респондентов считают, что лучше всего добиться повышения зарплаты помогает демонстрация высоких результатов и достижения целей. 41% верит в переговоры с руководителем. Треть опрошенных (33%; в этом опросе можно было сделать множественный выбор) полагает, что добиться прибавки поможет дополнительное образование или повышение квалификации. 22% считают, что убедить начальство повысить зарплату помогут активное участие в жизни компании и демонстрации лояльности.