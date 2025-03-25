Более 60% россиян смогли добиться повышения зарплаты активными действиями

Сервис Работа.ру провел опрос о способах получить прибавку к зарплате. В нем участвовали 3 600 совершеннолетних респондентов из всех регионов страны.
50% респондентов считают, что лучше всего добиться повышения зарплаты помогает демонстрация высоких результатов и достижения целей. 41% верит в переговоры с руководителем. Треть опрошенных (33%; в этом опросе можно было сделать множественный выбор) полагает, что добиться прибавки поможет дополнительное образование или повышение квалификации. 22% считают, что убедить начальство повысить зарплату помогут активное участие в жизни компании и демонстрации лояльности.
Среди тех, кто что-то предпринимал для роста дохода, самым популярным способом оказалась демонстрация результатов работы и достижения целей (61%). На втором месте оказались переговоры с начальником (42%), на третьем — дополнительное образование и повышение квалификации (36%).
30% поменяли профиль деятельности или должность. А 27% опрошенных активно участвовали в жизни компании и демонстрировали лояльность (множественный выбор).
Добиться повышения зарплаты смогли 62% опрошенных.
Тем временем аналитики оценили риски увольнения неэффективных сотрудников.