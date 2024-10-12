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Более 60% россиян с возрастом чаще ищут серьезные отношения

Большинство мужчин с возрастом начинает мечтать завести семью, а женщин — стабильности. При этом кому-то хочется легких отношений.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Drazen Zigic on Freepik

Как сообщает «Сноб» со ссылкой на данные дейтинг-сервиса «Мамба», большая часть россиян с годами чаще начинает выбирать стабильные отношения. Их ищут 64% мужчин и 62% женщин. При этом 77% представителей сильного пола заявляют, что, становясь старше, расставляют приоритеты в пользу семьи. 60% женщин ищут финансовой и эмоциональной поддержки. Вместе с тем некоторых респонденток привлекает легкий флирт. Треть пожилых дам хотят чувствовать себя любимыми и молодыми.

Жизнь без серьезных отношений выбирают 36% мужчин и 38% женщин. Первые объясняют это желанием сохранить свободу (29%), еще 23% переживают травмы от предыдущих отношений. Женщины же в 53% случаев не хотят менять привычную жизнь. 57% респондентов и 78% респонденток отметили, что со временем их подход к знакомствам стал более осознанным.

Также опрос показал, что половина женщин при знакомстве сразу указывает свои цели. 72% из них хотят, чтобы мужчины поступали так же, чтобы избежать разочарований. Мужчины же чаще всего цель знакомства сразу не называют — 52% опрошенных предпочитают какое-то время общаться, а потом решать, есть ли серьезное будущее у отношений. Интересно, что 65% представителей сильного пола стараются продолжать общение, даже если цели не совпадают. Женщины поступают так в два раза реже.

Мужчин в любом возрасте прежде всего привлекает красота, телосложение и фигура (60%). 34% ценят человеческие качества, 27% — непринужденность.

Приоритеты у женщин с возрастом полностью меняются. Для юных респонденток прежде всего важны легкость в общении и харизма (34%). Деньги для них занимают лишь шестое место. Женщины постарше ищут верность и надежность (42%), а также финансовую стабильность (32%).

Люди, ищущие новые отношения, могут наткнуться на меркантильного партнера. Эксперт объяснил, как его распознать.