Более 60% россиян с возрастом чаще ищут серьезные отношения

Также опрос показал, что половина женщин при знакомстве сразу указывает свои цели. 72% из них хотят, чтобы мужчины поступали так же, чтобы избежать разочарований. Мужчины же чаще всего цель знакомства сразу не называют — 52% опрошенных предпочитают какое-то время общаться, а потом решать, есть ли серьезное будущее у отношений. Интересно, что 65% представителей сильного пола стараются продолжать общение, даже если цели не совпадают. Женщины поступают так в два раза реже.