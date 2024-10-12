Более 60% россиян с возрастом чаще ищут серьезные отношения

Как сообщает «Сноб» со ссылкой на данные дейтинг-сервиса «Мамба», большая часть россиян с годами чаще начинает выбирать стабильные отношения. Их ищут 64% мужчин и 62% женщин. При этом 77% представителей сильного пола заявляют, что, становясь старше, расставляют приоритеты в пользу семьи. 60% женщин ищут финансовой и эмоциональной поддержки. Вместе с тем некоторых респонденток привлекает легкий флирт. Треть пожилых дам хотят чувствовать себя любимыми и молодыми.
Жизнь без серьезных отношений выбирают 36% мужчин и 38% женщин. Первые объясняют это желанием сохранить свободу (29%), еще 23% переживают травмы от предыдущих отношений. Женщины же в 53% случаев не хотят менять привычную жизнь. 57% респондентов и 78% респонденток отметили, что со временем их подход к знакомствам стал более осознанным.
Также опрос показал, что половина женщин при знакомстве сразу указывает свои цели. 72% из них хотят, чтобы мужчины поступали так же, чтобы избежать разочарований. Мужчины же чаще всего цель знакомства сразу не называют — 52% опрошенных предпочитают какое-то время общаться, а потом решать, есть ли серьезное будущее у отношений. Интересно, что 65% представителей сильного пола стараются продолжать общение, даже если цели не совпадают. Женщины поступают так в два раза реже.
Мужчин в любом возрасте прежде всего привлекает красота, телосложение и фигура (60%). 34% ценят человеческие качества, 27% — непринужденность.
Приоритеты у женщин с возрастом полностью меняются. Для юных респонденток прежде всего важны легкость в общении и харизма (34%). Деньги для них занимают лишь шестое место. Женщины постарше ищут верность и надежность (42%), а также финансовую стабильность (32%).
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