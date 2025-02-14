Более 60% россиян имеют поверхностные знания о глобальном потеплении

У теории глобального потепления есть как сторонники, так и противники, однако реальность такова, что «планета нагревается быстрыми темпами». Всемирная метеорологическая организация подтвердила, что «прошедший 2024 год стал самым теплым в истории наблюдений». Около 91% россиян знакомы с проблемой, но 62% из них имеют лишь поверхностное представление о ней.
Статистика показывает, что уровень глубокого понимания проблемы значительно снизился с начала 2000-х: в 2025 году только 29% респондентов уверены в своих знаниях, тогда как в 2000-х этот показатель колебался от 34% до 42%. Более старшие поколения, возможно, лучше помнят активное обсуждение глобального потепления в 1980—1990-е годы. В то же время 8% россиян не знают о проблеме, включая 13% среди молодежи.
Мнения разделились
С фактом глобального потепления согласны 85% опрошенных. Однако «за почти два десятилетия произошел значительный сдвиг в представлениях россиян о причинах потепления». 44% считают его естественным процессом, что является историческим максимумом. В то же время доля тех, кто связывает потепление с человеческой деятельностью, упала до 37%.
Разделение мнений по поводу причин потепления также заметно среди поколений: молодежь чаще поддерживает антропогенную версию (40−45%), тогда как старшие поколения склоняются к естественным причинам (47−56%).
С 2007 года ощущение глобального потепления как серьезной угрозы упало с 45−50% до 23% в 2025 году. Это может быть связано с тем, что «реальные последствия потепления не воспринимаются как угроза, затрагивающая каждого». Кроме того, климатическая повестка уходит на второй план из-за более острых социальных и экономических проблем.
В обществе нет единого мнения о последствиях глобального потепления: 31% считает их благоприятными, 32% — неблагоприятными. Молодежь чаще видит негативные последствия, в то время как старшее поколение более оптимистично.
Ранее международная группа ученых установила, что Земля вступает в новую климатическую эру после того, как глобальные температуры достигли рекордно высоких значений.