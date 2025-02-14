Более 60% россиян имеют поверхностные знания о глобальном потеплении

Статистика показывает, что уровень глубокого понимания проблемы значительно снизился с начала 2000-х: в 2025 году только 29% респондентов уверены в своих знаниях, тогда как в 2000-х этот показатель колебался от 34% до 42%. Более старшие поколения, возможно, лучше помнят активное обсуждение глобального потепления в 1980—1990-е годы. В то же время 8% россиян не знают о проблеме, включая 13% среди молодежи.